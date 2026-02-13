Ufficio Stampa Audi/Getty Images Anche in auto Michela Moioli esprime grinta

Il terzo posto conquistato a Livigno, nella cornice di Milano-Cortina 2026, ha tutto il sapore della vittoria per Michela Moioli. Dopo che la brutta caduta del giorno precedente le aveva provocato un trauma facciale, la portacolori azzurra ha stretto i denti e la medaglia di bronzo finale ne ripaga la tenacia. Ha scelto di sfidare il dolore e la tensione, portando a casa un risultato che la conferma tra le grandi dello snowboard cross mondiale. Quando le luci della pista si spengono e l’adrenalina inizia a calare, arriva per lei il momento di mettersi al volante dell’Audi Q5, un’auto in linea con la sua attitudine: la forza unita alla grazia.

Da Milano-Cortina 2026 al volante

Così in pista, così su strada, Michela Moioli è una donna dalle certezze granitiche. Per lei la solidità viene sopra ogni cosa, e da questo punto di vista poche auto riescono a reggere il paragone con l’Audi Q5, dotata di trazione integrale quattro con tecnologia ultra. È l’evoluzione massima del concetto di stabilità: la centralina analizza i dati di guida ogni dieci millisecondi e ripartisce la coppia tra gli assi in modo predittivo. Alla pari di un’atleta di boardercross che deve anticipare le variazioni del terreno per mantenere la traiettoria ideale, la Q5 attiva la trazione integrale solo su necessità, garantendo efficienza nei consumi e sicurezza assoluta sui passi alpini innevati.

Il prezzo del SUV

Da sportiva, abituata a sostenere stress costanti, il veicolo diventa uno spazio di recupero. L’ergonomia dei sedili e la gestione climatica avanzata le permettono di rilassarsi una volta conclusi gli allenamenti a temperature rigide. La tecnologia di bordo, amministrata dall’Audi Virtual Cockpit, offre una gestione intuitiva delle info e riduce al minimo le distrazioni, permettendo di mantenere alta la concentrazione anche dopo ore di attività agonistica.

Michela sottolinea spesso l’importanza di avere un mezzo capiente, ma comunque elegante. Forte di un bagagliaio modulabile e di una soglia di carico ottimizzata, la Q5 si adatta alle trasferte della campionessa. Sia che l’attenzione cada sulla qualità dei materiali sostenibili o sull’insonorizzazione dell’abitacolo, il modello di Ingolstadt rientra nella classe premium, come confermano i prezzi di listino a partire da 63.250 euro. L’ambiente protetto e solido trasmette la giusta dose di tranquillità al volante tanto negli ingorghi urbani quanto lungo i sentieri sterrati della Valle Seriana. In un post condiviso sui profili social personali, Michela Moioli appare entusiasta accanto alla sua auto. E la didascalia, concisa ma eloquente, ribadisce l’entusiasmo.

Già dal 2020, ai tempi della Q7, Michela manifesta un debole per i SUV Audi, in quanto la posizione di guida alta trasmette tranquillità e un senso di dominio. Anche la tecnologia plug-in rientra tra i suoi interessi, vista la possibilità di viaggiare a zero emissioni riducendo l’impatto sull’ambiente montano. Seppur affronti gare di snowboard cross da meno di due minuti, Michela apprezza il piacere delle lunghe percorrenze: il cambio automatico e la comodità dei sedili riscaldati trasformano i viaggi in momenti di puro relax. Per lei la vettura è una sorta di astronave tecnologica, ricca di funzioni da scoprire con la tenacia della “testona bergamasca”. Quella “testona” valsa un recupero-lampo alle Olimpiadi 2026 e un bronzo d’orgoglio.