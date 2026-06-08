Michelle Hunziker, lo sapevi che ha avuto una Porsche rosa? Non passa inosservata

Ufficio Stampa Porsche/Getty Images Michelle Hunziker:una Porsche rosa per distinguersi dalla massa.

Quasi più un’auto da sera, l’auto di Michelle Hunziker si intona con la sua personalità frizzante ed esplosiva. Una Porsche 911 Turbo S Cabriolet rosa, impossibile da ignorare, finita anni fa al centro del gossip mondano tanto per il colore quanto per il nome della persona a cui era destinata.

Un regalo molto speciale

La vettura, secondo quanto riportato all’epoca, le fu regalata nel 2017 da Tomaso Trussardi come regalo di compleanno per i suoi 40 anni. Perché certi traguardi li tagli solo una volta e l’allora marito della conduttrice pensò di fare le cose in grande. Scoperta, potente e vistosa, la quattro ruote di Stoccarda fu subito ribattezzata “macchina di Barbie” dai giornali, con quella facilità un po’ pigra che spesso accompagna le donne famose e il lusso. Però, al netto della battuta, l’oggetto era serio. Molto serio.

La 911 Turbo S Cabriolet appartiene a quella categoria di auto che non hanno bisogno di urlare sul piano tecnico, perché i numeri parlano già abbastanza. Motore boxer sei cilindri biturbo, trazione integrale, cambio automatico PDK e prestazioni da supercar vera racchiuse in una feroce carrozzeria cabrio. Anche se può farlo benissimo, non è una spider nata per passeggiare lentamente sul lungomare, ma sa scaricare a terra una potenza tale da cogliere alla sprovvista un conducente impreparato.

E il contrasto èservito: da una parte la solarità televisiva di Michelle Hunziker, dall’altra l’indole selvaggia della Porsche 911 Turbo S, una vera divoratrice d’asfalto nascosta sotto un look glamour. Il colore spinge verso il gioco, il modello riporta tutto sul piano della sostanza.

Altrettanto fuori dal quotidiano era il valore del bolide tedesco: circa 225.000 mila euro, riferivano le cronache dell’epoca. Nel mondo delle celebrity, però, il prezzo è solo una parte della storia, poi conta la riconoscibilità, il modo in cui un oggetto fa emergere un lato meno sconosciuto di un VIP. E una Porsche rosa, regalata a una delle conduttrici più note della televisione italiana, aveva tutti gli elementi per uscire dal semplice fatto privato e diventare notizia da costume.

Venendo ai giorni nostri, è impossibile stabilire se quella sia ancora l’auto usata abitualmente da Michelle Hunziker, tuttavia, resta la vettura a lei maggiormente associata, in grado di lasciare una traccia forte nell’immaginario collettivo.

Super Karaoke: per farsi notare subito

Su Michelle Hunziker i riflettori indugiano di nuovo. È lei la padrona di casa incontrastata di Super Karaoke, versione inedite del celebre format musicale in partenza lunedì 8 giugno in prima serata su Canale 5. Nelle due puntate previste, quattro squadre si contenderanno la vittoria a suon di note, affiancate da ospiti d’eccezione della scena musicale italiana. Tra i nomi annunciati ci sono Noemi, Al Bano, Raf, Spagna, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Sal Da Vinci e Serena Brancale.

Con Super Karaoke i vertici Mediaset dovevano affidarsi a una figura adatta a bilanciare il sapore autentico del format originale alle esigenze di un prime time moderno. Non è facile far convivere il calore della piazza con i tempi serrati della televisione, ma la Hunziker ha il mestiere giusto: la sua capacità di rendere tutto naturale e spontaneo è esattamente promette di tenere alti i ritmi. Come la sua Porsche rosa, pure lo show punta su una cosa semplice: farsi notare subito.