Ufficio Stampa Smart/Getty Images Milly Carlucci, ospite a Splendida cornice su Rai Tre, non esaspera i toni nemmeno in auto

In TV potrà anche essere una delle regine del varietà, in auto però Milly Carlucci adotta la prudenza. La conduttrice di Ballando con le stelle, ospite giovedì 19 marzo di Splendida cornice su Rai Tre, è stata spesso associata a un marchio che fa (o meglio, faceva) delle citycar la sua specialità.

Lo strumento urbano definitivo

Dopo tanto chiacchiericcio, forse sui social è uscita la prova incontrovertibile. In un video postato su Instagram Milly Carlucci scende da una Smart ForFour EQ mentre si trova nel comprensorio Rai. Basata sulla stessa piattaforma della Renault Twingo (con cui spartisce il 70% dei componenti), la vettura mette a disposizione 5 porte e 4 posti reali in dimensioni molto ridotte.

A livello meccanico, pulsa un motore elettrico da 82 CV e 160 Nm di coppia immediata, capace di coprire lo “0-100” in circa 12,7 secondi. Con una batteria da 17,6 kWh, l’autonomia reale oscilla nel range 90-130 km, abbastanza da muoversi nelle vie urbane senza l’ansia da autonomia. Anche se non è un fulmine nella ricarica, la spiccata agilità e la facilità di parcheggio permettono di godersi l’esperienza a bordo. E il bagagliaio da 185 litri può ospitare una borsa di scena o i copioni della serata. Sul mercato dell’usato, oggi, una Smart ForFour EQ si trova tra i 9.000 e gli 11.000 euro, con punte leggermente più alte per gli esemplari meglio conservati.

Il passato glorioso

Mentre i fan si interrogano se Milly abbia già abbracciato il corso elettrico sulla falsariga di illustri colleghi come Fiorello, passiamo agli inizi ben più “analogici”. Come da lei raccontato in un’intervista a Il giorno, la sua prima auto in assoluto fu un Volkswagen Maggiolone, un’icona mondiale prodotta in oltre 21 milioni di esemplari. Caratterizzato dal leggendario motore boxer raffreddato ad aria montato posteriormente, il veicolo tedesco era il massimo della robustezza. Purtroppo, la storia andò a finire male: la conduttrice ha ricordato come le venne rubato proprio sotto casa perché, per stanchezza, non lo aveva rimesso in garage, costringendola a pagare le rate di una macchina che non aveva più.

Per sostituirlo, con un budget ridotto, la Carlucci virò sull’Alfa Romeo Alfasud. Qui si entrava nel campo della tecnica “seria”: motore boxer anteriore e trazione anteriore (una novità per l’epoca in casa Alfa). Nonostante un handling eccezionale e uno sterzo da sportiva, l’Alfasud di Milly era un modello color “carta da zucchero” con interni rossi da lei stessa definita “orrenda”, vittima dei noti problemi di ruggine che affliggevano la produzione di Pomigliano d’Arco tra il 1972 e il 1984.

Splendida cornice: si scaldano i motori

Milly Carlucci continua a essere una colonna della Rai. Nella serata di giovedì 19 marzo 2026 la ritroviamo ospite di Geppi Cucciari nel varietà Splendida cornice su Rai 3. A pochi giorni dal suo atteso ritorno su Rai 1 con lo storico show Canzonissima, previsto per sabato 21 marzo, si mette alla prova con il mix di divulgazione e intrattenimento tipico del programma. Tra gli altri ospiti della serata sono annunciati anche i The Jackal e Dargen D’Amico, in una puntata che promette di unire musica, cinema e cultura con il solito tocco brillante della padrona di casa.