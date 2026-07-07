Ufficio Stampa Bentley/Getty Images L'auto di Mohamed Salah: stile inglese su strada

Meno parole, più fatti. Da una vita Mohamed Salah impone la sua superiorità calcistica direttamente sul campo, a suon di gol e assist. Non ha mai cercato di farsi notare a tutti i costi: in posizione allargata, abbassa la testa e sceglie il momento giusto per sorprendere le difese avversarie. Fuori preferisce restare altrettanto riservato, ma quand’è il momento di mettersi al volante sa farsi sentire eccome, sulla sua Bentley Continental GT.

L’anima elegante dell’attaccante

Non è dato sapere con esattezza quante supercar abbia avuto l’attaccante del Liverpool in carriera, ma le immagini condivise sui social da alcuni tifosi presenti vicino al centro sportivo lo ritraggono al comando del gioiello inglese. Se confrontata a bolidi di certi colleghi, da Cristiano Ronaldo a Erling Haaland volendo restare sui nomi del momento, la Continental GT pare quasi discreta. Non cerca l’effetto navicella né esagera nelle portiere o nelle linee, semmai si veste in maniera elegante. Con una facilità disarmante può percorrere chilometri senza dare segni di fatica.

Il prezzo aiuta a mettere a fuoco il tipo di scelta. Da nuova, una Continental GT supera facilmente quota 200.000 euro e, nelle versioni recenti o molto accessoriate, può andare ben oltre i 300.000. Cifre da fuoriclasse, ma senza l’aria da giocattolo comprato per farsi riprendere.

Il filmato che ritrae Salah smentisce il luogo comune del calciatore interessato solo al rombo del motore. Lontana dalla logica dell’eccesso immediato, la Bentley offre tanto comfort e potenza, valorizzata da dettagli in pelle nell’abitacolo, il che, per uno diventato idolo ad Anfield, non è nemmeno fuori contesto.

Sarà vero che gli opposti si attraggono? La Continental GT avvalora l’antica credenza popolare, comoda come una coupé di lusso, con abitacolo curato e materiali da salotto buono, consono ad affrontare anche le lunghe percorrenze con naturalezza. A differenza di una sportiva leggera, tutto sembra venirle naturale. In un colpo solo, la Bentley incarna il contrario calcistico di Salah e il suo complemento. Lui rapido e tagliente negli ultimi metri, lei solida e costante, condividono un tratto: portano il risultato a casa, a prescindere dalle difficoltà che incontrano in corso d’opera.

Argentina-Egitto: la resa dei conti

Per un vincente come Salah è vietato arrendersi, anche se il tabellone del Mondiale 2026 lo mette di fronte all’Argentina campione in carica. Ai nastri di partenza la nazionale albiceleste parte nettamente favorita: questione di storia, ma anche di condizione dei suoi uomini migliori, con Lionel Messi già a segno sette volte in questa rassegna. Probabilmente ai Faraoni toccherà correre, stringere i denti e aspettare le poche crepe lasciate dagli avversari. A quel punto Salah diventa inevitabile: un mancino pulito può castigare ancora una volta.

La Bentley Continental GT fotografa il campione arrivato al lusso con il senso della misura. Argentina-Egitto riporta l’attenzione al rettangolo verde, giudice insindacabile: in una gara a eliminazione diretta, tanto passerà dai piedi di Messi e Salah, i due volti copertina di una sfida da seguire. Il resto è contorno: stasera la strada è stretta, e Momo dovrà trovare spazio prima degli altri.