Claudio Ranieri, le auto e la Gilera 124 5V comprata a 16 anni

Getty Images Claudio Ranieri festeggia 75 anni: le auto e la Gilera della sua gioventù

Con una nuova responsabilità sulle spalle, quella di direttore tecnico della nazionale italiana e presidente del Club Italia, Claudio Ranieri festeggia oggi i suoi 75 anni. Dopo il miracolo del Leicester e l’ultima esperienza sulla panchina della Roma, l’allenatore ha dunque accettato un’altra sfida, al fianco del ct Roberto Mancini. E tra i ricordi di una carriera lunga quasi quarant’anni trova posto anche una piccola moto acquistata da ragazzo, una Gilera 124 5V, conservata nel corso dei decenni.

La Gilera comprata a 16 anni

La storia la raccontò lo stesso Ranieri, in un’intervista al Corriere della Sera del 23 marzo 2010. Aveva comprato la Gilera a 16 anni, nella seconda metà degli anni Sessanta, senza mai separarsene. A un certo punto, la figlia decise di farla sistemare, mettendo un paletto: suo padre avrebbe dovuto rinunciare a guidarla.

E lui non ebbe nulla da ridire, anche perché conosceva bene le condizioni delle strade romane: con tutte quelle buche, scherzava, sembrava di partecipare alla Parigi-Dakar. Per quanto riguarda la Gilera, liberarsene era fuori discussione: nell’intervista raccontava di essere affezionato alle proprie cose e che buttarla non rientrava nei piani.

Dalle due ruote al miracolo del Leicester

Nel maggio 2016 Ranieri riuscì in un’impresa impossibile: aggiudicarsi la Premier League sulla panchina del Leicester, nonostante l’obiettivo iniziale fosse la salvezza. Il 3 maggio, all’indomani della conquista matematica del titolo, l’allenatore raggiunse il centro sportivo per ritrovare i suoi giocatori.

Il filmato pubblicato dal Guardian lo ritrae su una Mercedes-Benz Classe M, il SUV della Stella che in quegli anni aveva già lasciato il posto alla denominazione GLE. Le Foxes avevano appena trionfato in Premier League e Ranieri si presentò al centro sportivo con la stessa semplicità di sempre.

La Classe M era nata negli anni Novanta e aveva contribuito a portare Mercedes in un segmento allora in piena espansione, venendo particolarmente apprezzata per l’abitacolo spazioso e la posizione di guida rialzata, rivolgendosi soprattutto alle famiglie in cerca di spazio per passeggeri e bagagli, oltre che di comfort nei lunghi viaggi.

Il ritorno a Roma a bordo di una Lexus

Un altro capitolo si aprì nel novembre 2024. Reduce da mesi complicati, la Roma richiamò Ranieri per la terza esperienza sulla panchina giallorossa. A Trigoria lo accolsero giornalisti e tifosi, desiderosi di salutare un allenatore che con la città ha un legame molto più profondo di quello professionale.

In occasione del ritorno al centro sportivo, il tecnico venne visto a bordo di una Lexus RX 350h sul sedile anteriore del passeggero. Si tratta di un SUV full hybrid che abbina un motore a benzina da 2,5 litri alla componente elettrica, per una potenza complessiva di 250 CV. Anche qui sarebbe azzardato parlare di auto personale, perché le immagini documentano soltanto il viaggio.

La Gilera custodita da una vita, la Mercedes dell’impresa inglese e la Lexus del ritorno a Roma scandiscono, a modo loro, le tappe della carriera di Ranieri. E nel giorno del suo 75° compleanno, forse il dettaglio più bello resta quella moto che sua figlia ha rimesso a nuovo, chiedendogli però di lasciarla in garage.