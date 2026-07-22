Ufficio Stampa Peugeot/Getty Images Francesco Sarcina: una prima auto lontana dai suoi sogni, ma con carattere

Sognava una Lamborghini Countach gialla, poi la vita gli ha messo fra le mani una Peugeot 205 XS. Partita da una piccola francese, la storia tra Francesco Sarcina e i motori è proseguita in sella alle moto americane.

Il richiamo delle Harley-Davidson

Il frontman delle Vibrazioni non ha mai fatto mistero anche sui social di amare particolarmente una Harley-Davidson Night Train, il cui nome – “treno della notte” – sembra quasi il titolo di un pezzo rock. Gli ammortizzatori posteriori rimangono nascosti sotto il telaio e le regalano l’aspetto delle vecchie Harley rigide.

Dalla fotografia pubblicata da Sarcina è complicato stabilire l’anno esatto. Negli anni di produzione la Night Train ha adottato motori da 1.450 e 1.584 cc, rimanendo fedele al classico bicilindrico a V raffreddato ad aria fino alle versioni più recenti, che pesavano circa 300 kg e tenevano la sella a soli 64 centimetri da terra. Per averne una bisogna setacciare il mercato dell’usato, dove si possono trovare esemplari al prezzo fra 10.500 e 16.000 euro, con differenze legate allo stato della moto e alle modifiche apportate.

La prima auto era lontana dalla Countach

Il primo assaggio della libertà ha però altre sembianze: quelle di una Peugeot 205 XS, subito usata da Sarcina in un viaggio verso la Puglia insieme a un amico musicista. Suonavano i Led Zeppelin e poco importava che l’auto fosse lontanissima dalla Countach immaginata negli anni dell’infanzia.

XS indicava una delle declinazioni vivaci della Peugeot 205, collocata sotto la celebre GTI. La carrozzeria a tre porte pesava meno di 800 kg e il motore di 1,4 litri erogava, a seconda dell’anno, fra 80 e 85 CV: numeri modesti in confronto alle utilitarie sportive moderne, che donavano brio a un’automobile leggera. Negli anni Ottanta bastavano pochi cavalli in meno e qualche chilogrammo risparmiato per divertirsi.

Sarcina ha avuto anche un furgone Ford trasformato in una specie di locale privato su ruote da utilizzare nei viaggi con la famiglia, anche se poteva diventare uno spazio personale nei momenti trascorsi da solo. Alla velocità preferiva dunque la possibilità di adattare il mezzo alle necessità del momento.

Persino l’ascolto dei nuovi brani avviene spesso in macchina, lontano dallo studio nel quale sono stati registrati. Uno dei ricordi più nitidi lo riporta accanto al padre, di notte, su una Lancia Coupé blu. Nell’abitacolo suonava Shine On You Crazy Diamond dei Pink Floyd e la strada rendeva l’ascolto diverso da quello domestico. Ancora oggi Sarcina prova spesso le proprie canzoni in auto, dove riesce a cogliere particolari sfuggiti durante le ore trascorse in studio.

Le Vibrazioni nel ricordo di Rino Gaetano

Dal brano dei Pink Floyd ascoltato in macchina alle canzoni eseguite davanti al pubblico cambia la scena, ma la musica rimane il punto di contatto. Le Vibrazioni sono infatti tra gli ospiti di Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu, in onda mercoledì 22 luglio alle 21.20 su Rai 2. Il concerto dedicato a Rino Gaetano è stato registrato il 12 giugno in piazza XV Marzo a Cosenza ed è trasmesso anche da Rai Radio2. Sarcina torna sul palco insieme alla band, accompagnata per l’occasione dalla Radio2 Social Band.