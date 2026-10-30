Henry Winkler compie 81 anni: il celebre Fonzie di Happy Days guidava una Lexus ibrida, ma aveva paura della moto che lo aveva reso famoso in televisione

Getty Images Henry Winkler in moto solo sul set: nella vita preferiva le auto

Uno schiocco di dita e puntualmente una ragazza cadeva ai suoi piedi. Con il suo giubbotto di pelle e l’aria un po’ da spaccone (ma dal cuore d’oro) Henry Winkler è entrato nelle case di milioni di telespettatori impersonando Fonzie in Happy Days. Anche noi italiani non abbiamo saputo resistere al fascino del meccanico più cool del piccolo schermo, ma cosa ha fatto breccia nel cuore dell’attore, fresco 81enne? Strano a dirsi, ma l’uomo che sul set ha reso celebre una motocicletta ne aveva in realtà paura, preferendo il comfort di una Lexus.

Il SUV ibrido dell’ex Fonzie

Nato a New York il 30 ottobre 1945, Henry Winkler deve la notorietà soprattutto alla serie sulla famiglia Cunningham. Eppure, sarebbe ingeneroso nei suoi confronti limitarlo a quello: la carriera è andata avanti così bene da portarlo a conquistare pure un Emmy grazie alla serie Barry. Calarsi nei panni di diversi personaggi fa, d’altronde, parte del DNA di un attore.

Sulle due ruote Fonzie dava il meglio di sé, nella vita di tutti i giorni Winkler si sente a proprio agio soprattutto in auto. Attraverso un comunicato stampa del 2008, rivelava di possedere negli Stati Uniti un SUV di lusso come la Lexus RX 400h, che già all’epoca ricorreva alla motorizzazione ibrida.

Tra il 30 giugno e il 10 luglio 2008 Winkler viaggiò nel Regno Unito a bordo di una RX 400h. Il viaggio rientrava nelle iniziative del National Year of Reading: undici scuole da visitare, oltre ad alcuni appuntamenti nelle librerie. Del resto, aveva già pubblicato diversi libri della serie Hank Zipzer, il cui protagonista è un ragazzino con difficoltà di apprendimento. Una storia che conosceva bene, avendo convissuto lui stesso con la dislessia fin dall’infanzia.

Allora la Lexus RX 400h cercava ancora di consacrarsi sulle strade europee. Dotata di un V6 a benzina da 3,3 litri, abbinato a due unità elettriche, sviluppava complessivamente 276 CV e copriva lo 0-100 in 7,6 secondi. Eppure, lo scatto veniva messo in secondo piano dal funzionamento del sistema ibrido: alle basse velocità poteva muoversi soltanto in elettrico, purché la batteria fosse carica a sufficienza.

Il marchio giapponese è rimasto nelle abitudini di Winkler anche negli anni successivi. In un’intervista del 2023, durante la promozione dell’ultima stagione di Barry, ha raccontato di guidare ancora un SUV Lexus, senza però specificarne il modello.

La moto che non guidava nella realtà

Nell’immaginario collettivo, Arthur Fonzarelli è inseparabile dalla sua motocicletta. Tra i mezzi utilizzati sul set di Happy Days spiccava una Triumph TR5 Trophy del 1949, personalizzata da Bud Ekins, stuntman hollywoodiano e amico di Steve McQueen.

La produzione cercava una moto che il personaggio avrebbe potuto permettersi usata. Ekins preparò tre Triumph identiche, modificandone manubrio, sella e parafanghi, e le noleggiò alla produzione televisiva.

Tuttavia, Winkler non aveva dimestichezza con le due ruote: ne condusse una durante le riprese dei titoli di apertura, rischiando un incidente perché non riusciva a fermarsi. Le altre scene venivano realizzate ricorrendo ad accorgimenti tecnici e controfigure.

Delle tre Triumph, due risultarono disperse dopo la conclusione della serie. La terza passò attraverso diversi proprietari e nel 2021 finì all’asta da Bonhams, con una stima compresa fra 80.000 e 120.000 dollari.