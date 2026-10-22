Per Jake La Furia il controllo è tutto, anche su strada: il rapper, giudice a X Factor 2026, predilige i fuoristrada potenti e le Harley-Davidson personalizzate

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Mercedes/Getty Images Jake La Furia: fuoristrada da 585 CV e Harley personalizzate

I Club Dogo cantavano di voler controllare l’Italia. Jake La Furia, almeno sulla strada, sembra aver trovato un mezzo all’altezza delle ambizioni: la Mercedes-AMG G 63, comparso in un video pubblicato su TikTok da Paste Custom, anche se le quattro ruote rappresentano soltanto una parte del rapporto con i motori. Il rapper milanese, all’anagrafe Francesco Vigorelli, ha infatti una lunga storia con le Harley-Davidson, tanto da aver aperto un’officina dedicata alla personalizzazione delle motociclette.

Mercedes-AMG G 63, il fuoristrada dal carattere sportivo

Le presentazioni suonano quasi superflue quando viene tirato in ballo il nome della Mercedes-AMG G 63, emblema del lusso dalla carrozzeria squadrata che ha fatto della Classe G un modello resistente a ogni moda.

Nella versione AMG, le prestazioni sembrano quasi sfidare il buon senso. Sotto il cofano, il V8 biturbo di quattro litri sprigiona nelle versioni recenti 585 CV, quasi un paradosso per un veicolo dalle dimensioni imponenti e dalle origini legate alla guida fuoristrada.

Aspetto da fuoristrada vecchia scuola, numeri da sportiva: il fascino della G 63 nasce proprio da questo contrasto. Nel video pubblicato da Paste Custom, Jake La Furia discute del wrapping, la pellicola adesiva che permette di cambiare il colore della carrozzeria mantenendo intatta la verniciatura originale. In un altro filmato, invece, il rapper appare mentre scende dalla sua auto.

Harley-Davidson Dyna Low Rider: quando la passione diventa lavoro

Se la Mercedes sancisce il gusto per le automobili dal carattere deciso, le motociclette occupano un capitolo lungo della sua vita. Nel 2013, nel videoclip di Proprio come lei, realizzato con J-Ax, compariva una Harley-Davidson Dyna Low Rider personalizzata in stile Frisco, ispirato alla cultura motociclistica americana.

La Low Rider appartiene a un universo lontano dalle sportive giapponesi, con una posizione di guida ribassata e il caratteristico motore bicilindrico a V. Nel caso della moto mostrata da Jake, che secondo diverse fonti ne sarebbe effettivamente il proprietario, le modifiche contribuivano a darle una personalità riconoscibile.

In diverse apparizioni pubbliche, raccontava di trascorrere parecchio tempo in sella e di frequentare i motorcycle club. A Corsico, alle porte di Milano, aveva inoltre avviato la Hub Custom Factory, un’officina specializzata nella personalizzazione estetica e meccanica delle moto.

Sebbene la passione fosse conclamata, anche nel 2024, intervistato dal Corriere della Sera, Jake si definiva ormai un ex collezionista di Harley-Davidson. Le abitudini possono cambiare, ma questo non cancella gli anni trascorsi tra moto e officine.

X Factor 2026: stasera cominciano i Live

L’attesa giunge al termine: giovedì 22 ottobre Jake La Furia torna su Sky Uno e NOW alle 21.15 per il primo Live Show di X Factor 2026. Dopo le Last Call, il rapper accompagnerà nella gara i tre concorrenti della sua squadra: Alex Fontana, ALÌA e Veronica Bruganelli.

Sul palco dell’X Factor Arena di Assago si esibiranno dodici artisti, suddivisi tra le squadre dei quattro giudici. Accanto a Jake siedono Francesco Gabbani, Irama e Paola Iezzi, con Giorgia alla conduzione, in una serata arricchita dalla presenza di Marco Mengoni.

Per il rapper comincia una fase diversa dalle selezioni: adesso le sue decisioni dovranno fare i conti con il voto del pubblico. E a differenza di quanto accade sulla sua Harley, non sarà lui a tenere completamente il manubrio.