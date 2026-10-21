Le due e quattro ruote per Malika Ayane non sono affatto una moda passeggera: certi mezzi hanno persino un nome, altri la riportano ai viaggi da bambina

Ufficio Stampa Honda/Getty Images Malika Ayane: le moto vintage e la Jeep con un nome da donna

Marlene e Gilda. Chiamate così farebbero pensare a due amiche di Malika Ayane, invece la prima è una Jeep e la seconda una motocicletta rossa. In un’intervista a Radio Capital la stessa cantante, tornata alla ribalta con l’album Cicale, ha raccontato del suo rapporto coi motori. Se alcune donne danno nomi alle loro piante, lei dà un tocco personale alle compagne di viaggio. E in particolare le due ruote sembrano essere nelle sue corde. Che cosa ce lo porta a dire? Il fatto che nel corso degli anni l’abbiamo vista in sella a varie moto. Non si limita a fare scena, ma tende a mettersi in gioco, anche attraverso collaborazioni importanti, come quando nel 2021 è stata protagonista di una spedizione organizzata da BMW Motorrad.

Dalle Honda alla BMW R nineT

Spulciando tra gli scatti condivisi in rete troviamo Malika Ayane insieme a una Honda CB 400. Anziché puntare su carenature vistose o su motori da oltre cento cavalli, il modello della Casa nipponica è una naked di vecchio stampo, con una cilindrata di circa 400 cc e una posizione di guida che non costringe a stare piegati sul serbatoio. Per i fanatici delle maxi sportive ci saranno opzioni più indicate in circolazione, d’altro canto chi preferisce godersi la strada senza l’ansia del cronometro ha motivo di farci un pensierino.

La cantante ha posato anche con una Honda Hornet 600 trasformata in stile scrambler. In questo caso il quattro cilindri da 600 cc offre prestazioni alquanto vivaci, sottolineate da modifiche estetiche mirate.

Nel 2021 Malika è stata poi coinvolta da BMW Motorrad nel progetto SoulFuel Stories. Durante il quinto episodio, intitolato Dragon Hunter, la vediamo attraversare l’Appennino marchigiano in sella a una R nineT: tra castelli e strade immerse nella natura, la cantante si concede un viaggio lontano dai palcoscenici. La protagonista a due ruote monta un motore boxer bicilindrico da 1.170 cc, con 109 CV di potenza. Non proprio una moto da prendere sottogamba, insomma.

I ricordi sulla Golf di papà

Prima di mettersi in sella, Malika aveva già macinato parecchi chilometri. Da passeggera. Nel 2022 raccontò al Corriere della Sera delle trasferte familiari da Milano a Meknes, in Marocco. Suo padre caricava i bagagli su una Volkswagen Golf e partiva insieme alla moglie e alle due figlie. Il viaggio durava cinque giorni, con Malika e la sorella maggiore costrette a condividere i sedili posteriori anche durante la notte.

A rendere sopportabile tutta quella strada provvedeva la fantasia. Nell’intervista la cantante ricordava i paesaggi osservati dal finestrino e i calcoli fatti da bambina per capire a che ora sarebbero arrivati al traghetto. Un’esperienza che sembra aver lasciato il segno, anche se oggi preferisce regalarsi un biglietto aereo.

Il Volo – Uno per tutti: un mercoledì a tutto volume

La musica, naturalmente, continua a occupare il primo posto nell’agenda di Malika Ayane, tra gli ospiti della seconda puntata di Il Volo – Uno per tutti, in prima serata mercoledì 21 ottobre su Canale 5.

Lo spettacolo si svolge nella cornice di Palazzo Te, a Mantova, con Ignazio Boschetto alla conduzione e la partecipazione di Noemi. In programma anche le esibizioni di Loredana Bertè, Emma, Madame e Nek.