A diciotto anni Martin Castrogiovanni ha tenuto la sua prima auto appena due mesi. Da allora ha trovato mezzi più adatti alla sua stazza, anche su due ruote

Ufficio Stampa Citroën/Getty Images Martin Castrogiovanni tenne la sua prima auto solo due mesi

A diciotto anni Martin Castrogiovanni scoprì che la sua corporatura andava poco d’accordo con le dimensioni di una Citroën 2CV: la sua prima automobile durò appena due mesi. Da allora l’ex pilone della Nazionale di rugby ne ha provate diverse, da una Renault 12 modificata a una Jeep Gladiator. Ed è pure salito in sella, scoprendo che anche in moto trovare una posizione comoda non era scontato.

La Renault trasformata

La carriera della 2CV (che Citroën ha reinterpretato in chiave elettrica con il concept svelato al Salone di Parigi) nel garage di Castrogiovanni fu brevissima: con la sua stazza, la francesina non era proprio la scelta appropriata. Subito dopo arrivò una Renault 12, sulla quale cominciò a sperimentare. Una volta fatta abbassare, modificò lo scarico e sostituì addirittura il carburatore con quello di una Ford Torino da sei litri così da guadagnare velocità, ma ottenne soprattutto consumi maggiori. Solo parlando con un meccanico capì dove aveva sbagliato.

Il trasferimento dall’Argentina all’Italia, per giocare nel Calvisano, segnò un altro passaggio: al club gli misero a disposizione una Renault Kangoo. La prima automobile comprata con i soldi guadagnati nel rugby fu invece un’Audi A4 Cabriolet, che aveva poco o nulla a che fare coi modelli sui quali aveva iniziato a mettere le mani.

Dalle sportive alle Harley-Davidson

Anche in moto Castrogiovanni dovette fare i conti con le proprie dimensioni. Comprò una Ducati 749, ma si accorse quasi subito che la posizione di guida non faceva per lui. La rivendette dopo appena 2.000 chilometri e passò a una BMW.

Le Harley-Davidson hanno poi trovato spazio tra le sue passioni. In passato ha raccontato di aver viaggiato sulla propria Breakout, rigorosamente personalizzata. Al suo nome, in un post del concessionario romano Harley-Davidson Roman Village, è stata associata pure una Road Glide, una grande moto da turismo, con carenatura anteriore e borse rigide, in rottura con l’impostazione della Ducati sportiva dei primi tempi. La protezione aerodinamica aiuta ad affrontare i lunghi viaggi.

Sulle quattro ruote la vettura in grado di conquistarlo si è rivelata la Jeep Gladiator, di cui Castrogiovanni parlò entusiasta in un’intervista alla Gazzetta dello Sport nel 2022, pur riconoscendo un neo: trovare parcheggio a un pick-up del genere a Roma può creare qualche difficoltà. Alla Gladiator avrebbe voluto cambiare soprattutto ruote e sospensioni, in vista di salite sterrate e sentieri paludosi. Dopo aver sperimentato il fuoristrada nei dintorni di Piancavallo immaginava un viaggio in Islanda, in camper o al volante di un 4×4, insieme alla moglie.

Tu sì que vales: la settima puntata su Canale 5

Su Canale 5, il sabato sera alle 21.20, l’appuntamento è fisso con Tu sì que vales. In prima serata Castrogiovanni farà da conduttore in compagnia di Alessio Sakara ed Elisabetta Canalis, entrata nel gruppo nell’edizione di quest’anno. Da un lato Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto giudicheranno le esibizioni dei concorrenti in gara, dall’altro Sabrina Ferilli rappresenterà la giuria popolare. Tra numeri spettacolari e concorrenti alle prese con prove insolite, il programma prosegue la sua corsa del sabato sera, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.