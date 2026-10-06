Getty Images Maurizio Lastrico: dal Maggiolino alle due ruote

Meglio le due o le quattro ruote? Sembra avere idee granitiche Maurizio Lastrico: pur avendo un Volkswagen Maggiolino Cabrio, l’attore e comico genovese non ha fatto mistero di prediligere le moto nel suo tempo libero. Gli appassionati della Beetle ci resteranno male, dato lo stile che accompagna fin dal principio la piccola tedesca, ma al cuor non si comanda.

L’esemplare di Lastrico appartiene alla generazione moderna, erede dichiarata di una delle automobili più famose della storia. La carrozzeria Cabrio aggiunge il tetto in tela ripiegabile, ingrediente che accentua ulteriormente il carattere poco convenzionale della vettura. Piuttosto che inseguire prestazioni da sportiva, il Maggiolino punta sullo stile e su una sagoma riconoscibile al primo sguardo.

Una Yamaha per andare lontano

A dare qualche indizio ulteriore sui gusti di Lastrico ci pensa il suo profilo Instagram. Nel 2021 pubblicò le foto di un viaggio affrontato su una Yamaha Ténéré 700, adventure giapponese pensata per alternare asfalto e sterrato. Insomma, la preferenza dichiarata per le due ruote non sembra soltanto una frase da intervista.

Il nome Ténéré affonda le radici nei rally africani, un’eredità che Yamaha ha trasferito su una adventure pensata per viaggiare. Il bicilindrico CP2 di 689 cc sviluppa, nella versione attuale, 73,4 CV a 9.000 giri e raggiunge 68 Nm a 6.500 giri. Del pacchetto fanno parte pure il cambio a sei marce, la trasmissione finale a catena e un serbatoio da 16 litri.

Sono numeri lontani dalla corsa alla potenza che interessa una parte delle maxi enduro. La Ténéré sposa un’altra filosofia, in cui hanno la meglio la versatilità, la facilità di gestione e la capacità di affrontare percorsi diversi. Ruota anteriore da 21 pollici, impostazione off-road e sospensioni ad ampia escursione ne chiariscono bene le intenzioni.

Il debole di Lastrico pare raccontare meglio la sua passione motoristica. Il Maggiolino può attirare gli sguardi, ma la Ténéré permette di viaggiare e infilarsi su percorsi dove una cabrio tedesca avrebbe qualche comprensibile obiezione da sollevare. Alcune immagini pubblicate online lo mostrano inoltre accanto a Ténéré con colorazioni differenti, ma non ci sono però elementi sufficienti per stabilire che siano tutte di sua proprietà.

Zelig compie 30 anni su Canale 5

Il 6 ottobre riporta Lastrico in un ambiente decisamente familiare. Stasera il comico genovese ritrova il palco di Zelig 30, pronto a riaccendere la prima serata di Canale 5 con le nuove puntate.

La trasmissione celebra i trent’anni del programma e riparte con quattro appuntamenti. Alla conduzione arriva un trio inedito formato da Michelle Hunziker, Ale e Franz, mentre nella prima serata sono annunciati Gerry Scotti e Paolo Rossi come super ospiti. Tra i comici attesi sul palco, insieme a Lastrico, figurano Raul Cremona, Nuzzo Di Biase, Antonio Ornano e Leonardo Manera.

Per Lastrico si tratta di un ritorno in un luogo importante della sua carriera. Prima dei ruoli televisivi e delle fiction, il grande pubblico ha imparato a conoscerlo anche grazie ai suoi monologhi costruiti in endecasillabi e alle apparizioni sul palco di Zelig: fra poco toccherà di nuovo alle parole. Per i viaggi in Ténéré ci sarà tempo una volta spente le telecamere.