Ufficio Stampa Porsche/Getty Images Noemi: mezzi originali come il suo stile

Di tornare sul palco, ma anche di rimettersi alla guida, Noemi potrà occuparsi soltanto fra qualche settimana. La caduta rimediata domenica 19 luglio a San Salvo Marina le è costata un passaggio all’ospedale di Vasto e quattro settimane di riposo. Per fortuna, come ha spiegato lei stessa, allo spavento sono seguiti soltanto alcuni acciacchi e parecchio dolore. Nel frattempo restano i video pubblicati prima dell’incidente, dai quali emerge una certa simpatia per i motori.

La misteriosa GTS

Su TikTok Noemi si mette alla guida di una Porsche GTS, ma il filmato mostra troppo poco per risalire con sicurezza alla vettura specifica. Non chiarisce neppure da dove arrivi la macchina: potrebbe essere un esemplare personale oppure un prestito durato il tempo delle riprese e, in assenza di ulteriori dettagli, entrambe le possibilità rimangono aperte. Di sicuro c’è soltanto Noemi seduta al posto di guida.

Dalle tre lettere GTS non si ricava il nome completo della Porsche. La sigla, abbreviazione di Gran Turismo Sport, compare infatti su diversi modelli e indica gli allestimenti con un’impostazione maggiormente sportiva. Senza vedere meglio la carrozzeria rimangono impossibili sia l’identificazione sia una stima del prezzo, legato alla versione di partenza.

La sportiva anni Novanta di Non sono io

Nel videoclip di Non sono io Noemi viaggia sulla Ford Sierra Cosworth come passeggera di un taxi. La vettura risale ai primi anni Novanta e, a guardarla in maniera superficiale, farebbe pensare a una comune berlina dell’epoca, ma sotto il cofano nasconde un quattro cilindri turbo di due litri da circa 220 CV. Il sistema di trazione integrale distribuiva la forza sui due assi e aiutava a gestire prestazioni allora fuori dall’ordinario per un’auto con quattro porte. A tradirne la vera natura rimangono soprattutto le aperture ricavate sul cofano e l’alettone posteriore.

Molti esemplari sono stati modificati nel corso del tempo, magari alla ricerca di qualche cavallo supplementare, e oggi quelli rimasti vicini alle condizioni originali attirano i collezionisti. Indipendentemente da chi abbia fornito la Ford utilizzata nel videoclip, la trasformazione in taxi le assegna una dimensione differente rispetto alle normali apparizioni celebrative riservate alle auto storiche.

Sui social si è anche consumato il passaggio alle due ruote. “Motomami”, scriveva Noemi pubblicando una fotografia in sella a una Honda CB650R e la posa suggerisce una discreta familiarità con la naked, immancabilmente priva delle carenature tipiche delle sportive.

A spingere è in questo caso un quattro cilindri di 649 cc, capace di raggiungere 95 CV a 12.000 giri e offrire un’erogazione particolarmente vivace salendo di regime, ma la posizione di guida rimane meno sacrificata rispetto a quella di una supersportiva. Il modello attuale pesa 207 kg con il pieno e nella versione E-Clutch costa 9.190 euro. La moto comparsa nello scatto risale però ad alcuni anni fa, perciò non coincide in ogni particolare con quella presente oggi nei concessionari.

Noemi apparirà comunque questa sera al TIM Summer Hits su Rai 1, attraverso le immagini registrate il 22 giugno a Piazza del Popolo, quasi un mese prima della caduta. Il vero ritorno davanti al pubblico è previsto dal 16 agosto, data indicata per la ripresa del tour.