Russell Crowe ha posseduto una Mercedes S500 finita all'asta e diverse motociclette, ma la sua storia con i motori comprende persino una vecchia Lambretta

Getty Images Nel passato di Russell Crowe c'è anche una Lambretta

A quanto pare interpretare gladiatori e investigatori non esauriva il repertorio di Russell Crowe, ora addirittura padre di uno dei personaggi più feroci dell’universo Marvel, quel Kraven protagonista dell’omonimo film disponibile da poche ore su Disney+. Fra auto e moto l’attore sembra apprezzare il meglio di entrambi i mondi, essendosi anche regalato una Mercedes-Benz S500 del 2001, prima della sua messa all’asta nel 2018.

Appartenente alla generazione W220, l’esemplare venne acquistato dalla star a Sydney proprio nel 2001: la configurazione puntava sull’eleganza, con carrozzeria Obsidian Black abbinata agli interni in pelle nera, mentre sotto il cofano trovava posto un V8 di 5 litri collegato al cambio automatico.

La Mercedes S500 finì all’asta

Nel 2003 Crowe la volle fra le vetture utilizzate per il matrimonio con Danielle Spencer, celebrato il 7 aprile. Un dettaglio rimasto nella storia della S500 e riportato anni dopo anche nella documentazione preparata per l’asta.

Per quindici anni l’attore ha tenuto la Mercedes tra i suoi beni personali, fino all’asta The Art of Divorce dove metteva in vendita anche opere d’arte, oggetti personali e cimeli dei film in cui ha recitato. L’auto segnava 101.661 chilometri sul contachilometri ed era accompagnata da una lettera firmata personalmente, attestante la provenienza.

La stima oscillava fra 15.000 e 25.000 dollari australiani, ma il martello si fermò a 28.000 dollari, diventati 34.160 includendo i diritti dell’acquirente. Una cifra non trascurabile per una Classe S che all’epoca aveva già diciassette anni.

Non soltanto quattro ruote

Nella stessa vendita comparvero due testimonianze della passione di Crowe per le motociclette, tra cui una Precision da 500 cc, costruita nel 1917 e dunque un mezzo che al momento dell’asta aveva superato abbondantemente il secolo di età. La moto venne aggiudicata per 61.000 dollari australiani.

Di tutt’altro genere il chopper realizzato appositamente nel 2008 da Orange County Choppers appositamente e dedicato ai South Sydney Rabbitohs, squadra australiana di rugby league della quale l’attore è comproprietario. Nel catalogo dell’asta la valutazione era compresa fra 35.000 e 45.000 dollari australiani.

Il rapporto con le due ruote emerge inoltre da un ricordo molto precedente alla fama hollywoodiana. Crowe ha raccontato di aver posseduto una Lambretta quando era giovane, acquistata in Australia dopo essere rimasto affascinato dagli scooter italiani: una parentesi lontana dalle limousine e dai red carpet che sarebbero arrivati parecchio tempo dopo, un’esperienza riassaporata durante le riprese del film The Pope.

Kraven – Il Cacciatore sbarca su Disney+

Da domenica 13 settembre Russell Crowe è su Disney+ con Kraven – Il Cacciatore, film del 2024 diretto da J.C. Chandor e dedicato al celebre personaggio Marvel, interpretato in questo caso da Aaron Taylor-Johnson.

Russell Crowe veste invece i panni di Nikolai Kravinoff, padre di Sergei e figura fondamentale nella storia del protagonista, parte di un cast che annovera altri nomi di fama internazionale come Ariana DeBose, Fred Hechinger, Alessandro Nivola e Christopher Abbott.

Per Crowe si tratta di un’altra incursione nell’universo dei cinecomic dopo aver interpretato Zeus in Thor: Love and Thunder, ma stavolta niente Mercedes S500 ad accompagnarlo: Nikolai Kravinoff appartiene a una famiglia nella quale i problemi con il padre occupano decisamente più spazio di quelli con il parcheggio.