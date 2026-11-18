Nicolas Cage comprò la prima sportiva a soli 16 anni. La sua passione per le automobili lo ha portato a possedere anche una Lamborghini e una Rolls-Royce

Getty Images Tra le auto di Nicolas Cage c'è anche una sportiva italiana

In tanti coltivano il sogno di possedere una sportiva, in pochi lo realizzano, figurarsi da adolescenti. Ha affrettato i tempi Nicolas Cage, che a soli 16 anni ne aveva già una, anche se non poteva guidarla. Suo padre gli aveva proibito di mettersi al volante della Triumph Spitfire acquistata con i propri risparmi. Ed è strano, visto che i genitori utilizzavano tranquillamente la decappottabile.

L’attore lo raccontò in un’intervista a Playboy concessa al giornalista David Sheff. All’epoca non poteva immaginare che un giorno avrebbe riempito il garage di automobili di lusso, ma la passione per i motori era già fortissima. E con i primi guadagni cinematografici Cage avrebbe finalmente potuto permettersi le vetture che aveva sempre desiderato.

Il fascino delle sportive italiane

Tra le automobili dell’interprete di Ghost Rider merita un posto d’onore una Lamborghini Murciélago del 2003, acquistata nell’ottobre 2025 e rivenduta nel febbraio successivo. Verniciata in Giallo Orion, con interni in pelle nera e gialla, è comparsa sulla piattaforma d’aste duPont REGISTRY Live.

Sotto il cofano posteriore la Murciélago monta un V12 aspirato da 6,2 litri, abbinato a un cambio manuale a sei marce e alla trazione integrale. Mica facile reperirne una uguale: secondo duPont REGISTRY, Lamborghini ne consegnò circa 316 esemplari negli Stati Uniti tra il 2001 e il 2006.

Prima della vendita, la vettura era passata dall’officina Lamborghini di Las Vegas per una manutenzione costata oltre 62.000 dollari (gli interventi comprendevano anche la sostituzione della frizione) e successivamente è stata aggiudicata per 379.050 dollari. I bolidi italiani hanno sempre affascinato Cage: nell’intervista a Sheff l’attore li descrisse come autentiche sculture su ruote, spiegando di apprezzarne soprattutto la creatività.

La Rolls-Royce Phantom II e la prima Triumph Spitfire

Se andiamo alla ricerca di un pezzo eccentrico della collezione dobbiamo fermarci alla Rolls-Royce Phantom II Coupé del 1935. Carrozzata da Hooper e identificata dal numero di telaio 70TA, apparteneva a Cage durante le riprese de L’apprendista stregone, uscito nel 2010. La Rolls-Royce compare nel film e, secondo lo specialista britannico Frank Dale, la produzione avrebbe realizzato una replica per girare gli inseguimenti ad alta velocità lungo le strade di New York.

A ogni modo, la prima esperienza della lunga serie di sportive fu la Triumph Spitfire. Dopo essere riuscito a immatricolarla, l’attore scoprì che la piccola sportiva inglese si guastava continuamente. Passava così parecchio tempo in officina, senza riuscire a godersi davvero la sua prima automobile. I continui guasti della Triumph non riuscirono comunque a spegnere la passione di Cage per le automobili, alimentata negli anni successivi dai guadagni cinematografici.

Madden su Prime Video: la storia di una leggenda del football

Dal 18 novembre 2026 Cage è protagonista di Madden, film diretto da David O. Russell e disponibile su Prime Video. L’attore interpreta John Madden, storico allenatore degli Oakland Raiders, diventato successivamente uno dei commentatori sportivi più popolari degli Stati Uniti.

La pellicola ripercorre anche il contributo di Madden alla nascita della celebre serie di videogiochi dedicata al football americano. Al fianco di Cage recita Christian Bale, nei panni di Al Davis, proprietario dei Raiders e figura centrale nella carriera dell’allenatore. Completano il cast Kathryn Hahn, John Mulaney e Sienna Miller.