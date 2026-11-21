Ufficio Stampa Volkswagen/Getty Images Ballando con le Stelle: l'auto di Noemi Bocchi rimanda a Francesco Totti

Fin dalle prime indiscrezioni, la storia d’amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti è finita sotto i riflettori. Il settimanale Chi fotografò la compagna dell’ex capitano della Roma nel 2022, al volante di una Volkswagen ID.5 con il nome del Pupone sulle portiere. E adesso che Noemi continua a stupire sulla pista di Ballando con le stelle, quel capitolo bussa di nuovo alla porta.

Il regalo di Francesco Totti

Un SUV elettrico con la firma di Francesco Totti sulle fiancate. Se l’obiettivo era smarcarsi dagli obiettivi dei paparazzi si poteva forse trovare un’auto meno appariscente nel traffico romano, anche perché a guidarla è la donna che in quel periodo occupava le prime pagine dei rotocalchi. Le fotografie, risalenti al settembre 2022, pizzicarono Noemi Bocchi alle prese con alcune commissioni nella Capitale su una Volkswagen ID.5. A ben vedere, la scelta aveva un suo perché: Totti aveva avviato una collaborazione pubblicitaria insieme al marchio tedesco e il suo nome campeggiava sulla carrozzeria della vettura.

A dicembre dello stesso anno, Tgcom24 tornò sull’argomento parlando dei presunti regali dell’ex calciatore alla compagna e nell’elenco inserì proprio l’automobile. Ma sulla ID.5 occorre mantenere una distinzione: le fotografie documentavano l’utilizzo, non la proprietà. Il modello è sbarcato nelle concessionarie nel 2022, un anno dopo il debutto della ID.4. Entrambe basate sulla piattaforma MEB, le due vetture condividevano gran parte delle soluzioni meccaniche, ma non è così complicato distinguerle se osservate di profilo: sulla ID.5 il tetto spiovente disegna una silhouette da SUV coupé.

All’epoca la versione a trazione posteriore proponeva una batteria da 77 kWh netti e poteva accogliere fino a cinque persone in abitacolo spazioso e confortevole. La gamma prevedeva motorizzazioni da 174 e 204 CV, nonché la performante GTX a trazione integrale. Non ci sono però elementi sufficienti per stabilire quale allestimento fosse quello guidato da Noemi. La carrozzeria lunga circa 4,60 metri e il portellone posteriore ne facevano un’auto adatta anche all’impiego familiare, pur con un’impostazione estetica differente dai SUV tradizionali.

Ballando con le stelle: le anticipazioni del 21 novembre

Le automobili sono affiorate anche nei ricordi personali di Totti. Nell’autobiografia Oltre, pubblicata nel settembre 2026, l’ex numero 10 ha raccontato il primo bacio con Noemi, avvenuto proprio all’interno di una vettura, vicino a Piazza del Popolo. Tra le pagine ripercorre i dubbi che gli passarono per la testa: prendere l’iniziativa oppure aspettare lei? E se il bacio non le fosse piaciuto? L’emozione era tale da riportarlo all’adolescenza, tanto da accostare quell’episodio al rigore decisivo contro l’Australia ai Mondiali del 2006.

Farà senz’altro il tifo per l’amata nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 21 novembre, dove la dolce metà si esibirà in coppia con Giovanni Pernice. Lo spettacolo di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci, vedrà anche il ritorno di Paolo Belli, nei panni di Ballerino per una notte insieme ad Anastasia Kuzmina. Il cantante presenterà inoltre il nuovo brano Come se non ci fosse un domani.

Monica Guerritore e Luca Urso partiranno con un vantaggio di 20 punti, conquistato nella puntata precedente. E occhio ai rapporti tra Barbara d’Urso e Guillermo Mariotto: dopo le tensioni delle ultime settimane, Alberto Matano cambierà posto per tenere separati i due.