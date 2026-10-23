La Corsa blu si fermò per un guasto, ma non la storia con Hélène. A rimetterla in moto fu una Ford Ka verde a noleggio: le auto del cuore di Omar Sy e Hélène

Ufficio Stampa Opel/Getty Images

Per conquistare il cuore di una donna si può anche fare a meno di una Ferrari. Ne sa qualcosa Omar Sy: agli inizi della carriera, l’attore francese si presentò dalla futura moglie Hélène a bordo di una Opel Corsa blu, e quando la loro relazione attraversò un momento difficile, fu una Ford Ka verde ad accompagnarlo nel tentativo di riconquistarla. Nel frattempo, il suo rapporto con le automobili ha assunto anche una dimensione professionale, grazie alla collaborazione con Citroën.

Opel Corsa e Ford Ka: le auto dell’amore

In un appartamento nel quartiere Buttes-Chaumont, nella Parigi di fine anni Novanta, Hélène ospitava un’amica che conosceva Omar dai tempi della scuola. Un giorno il giovane si presentò per incontrare quest’ultima, senza trovarla in casa, come raccontato dalla stessa Hélène nel libro Viens, on se parle, pubblicato nel 2024. Omar telefonò dal basso e lei scese a raggiungerlo, salendo sulla sua Opel Corsa blu: fu un colpo di… fulmine.

La piccola tedesca diede anche qualche grattacapo. Mentre tornavano da una gita a Dinard, in Bretagna, la Corsa rimase infatti in panne: un inconveniente poi trasformatosi in un aneddoto da raccontare con il sorriso. Per il matrimonio celebrato nel 2007, Omar fece addirittura realizzare una replica della vettura, dello stesso modello e colore, decorata con i loro nomi.

Non che la relazione sia stata immune ai bassi: nell’agosto del 1999 Hélène decise di interromperla, mentre Omar cominciava a inseguire il sogno di lavorare in televisione, ma lui perseverò. Si presentò al centro dove lei lavorava con un mazzo di rose, alla guida di una Ford Ka verde presa a noleggio. Andò a meraviglia: i due tornarono insieme e misero su famiglia.

Citroën diventa Sytroën: il gioco di parole con Omar

I ragazzi del reparto marketing Citroën hanno trovato in Omar Sy un valore aggiunto: il cognome, attorno al quale costruire un gioco di parole. Nel settembre 2026 la Casa francese ha coinvolto l’attore in una campagna italiana dal nome Sytroën.

Il ruolo assegnatogli è quello di Special Advisor, una figura ideata per la comunicazione del marchio. Nello spot Omar scherza sull’identità della Casa francese, arrivando a proporne una temporanea trasformazione del nome.

Protagoniste della campagna, trasmessa in televisione, alla radio e sui canali digitali, sono la Citroën C3 e la C3 Aircross, delle vetture rivolte a pubblici differenti. Un sodalizio pubblicitario, dunque, che non permette di stabilire quali automobili Sy guidi nella vita privata.

Lupin, la quarta parte su Netflix

Le battute proseguono anche sul piccolo schermo, con la quarta parte di Lupin, in arrivo venerdì 23 ottobre 2026 su Netflix, a tre anni dall’uscita dei precedenti episodi. Assane Diop dovrà affrontare una minaccia particolare: qualcuno sembra intenzionato a rubargli l’identità, sfruttando anche le nuove tecnologie. La vicenda riporterà al centro il rapporto del ladro gentiluomo con la famiglia, insieme agli inganni che hanno reso celebre la serie.

In una recente intervista a Première, Sy ha spiegato che la lunga attesa è servita a trovare idee nuove. Sullo schermo continuerà a interpretare un maestro dei travestimenti, nella vita reale, invece, per farsi riconoscere dalla donna amata è grato una Ford Ka e un mazzo di rose.