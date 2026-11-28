Ufficio Stampa Jaguar/Getty Images

Una Jaguar verde inglese con targa italiana attendeva nel parcheggio dell’Hôtel Martinez di Cannes. A Olivier, uno degli addetti, avevano chiesto di riportarla all’ingresso dell’albergo, un giorno d’autunno del 2001. Una volta aperta la portiera, il profumo che impregnava l’abitacolo e alcuni effetti personali avevano incuriosito l’uomo, ignaro dell’identità della proprietaria. Giunto all’ingresso dell’albergo, si era trovato di fronte Ornella Muti, una delle attrici che gli avevano fatto battere il cuore da ragazzo negli anni Ottanta. Sul sito francese di cultura automobilistica Petites Observations Automobiles (POA), lo stesso parcheggiatore ha rievocato l’episodio.

Al volante di una Jaguar XJ

L’esemplare custodito nel parcheggio dell’albergo era una Jaguar Sovereign della serie X300, almeno stando ai ricordi di Olivier. Agli interni color crema faceva da contraltare la carrozzeria verde, un abbinamento caro agli estimatori delle vetture britanniche. Prima di lasciare l’hotel, Ornella Muti aveva salutato il personale della reception e abbracciato il concierge. Aveva poi ringraziato il parcheggiatore con un “Grazie bello!”, sfiorandogli il braccio: un gesto che l’uomo continuava a ricordare vent’anni dopo. L’attrice era poi ripartita al volante della berlina inglese, diretta verso l’Italia.

Con quella serie della XJ, Jaguar era entrata in una nuova fase. Tra l’acquisto del marchio da parte di Ford nel 1989 e il debutto della X300, nel settembre 1994, erano stati spesi 200 milioni di sterline per rimettere a nuovo gli stabilimenti. Il modello inaugurava il corso americano della Casa di Coventry.

Nel disegnare la carrozzeria, Geoff Lawson aveva recuperato alcuni elementi stilistici delle Jaguar del passato. I quattro proiettori circolari anteriori, subentrati ai gruppi ottici rettangolari di alcune versioni della precedente XJ40, si armonizzavano con le nervature del lungo cofano motore e i paraurti in tinta, a beneficio della pulizia delle forme.

Pelle e legno arredavano l’abitacolo della Sovereign, proposta sia con il 3.2 da circa 219 CV sia con il 4.0 da 249 CV, entrambi sei cilindri in linea della famiglia AJ16. All’epoca la gamma comprendeva pure la XJ12, il cui V12 di sei litri era destinato a uscire di scena nella primavera del 1997.

A luglio era inoltre terminata la produzione del sei cilindri in linea AJ16. La Casa britannica aveva infatti sviluppato una nuova famiglia di motori V8, destinata alla successiva X308. In appena tre anni dalle fabbriche inglesi erano uscite circa 92.000 vetture della serie X300.

Ballando con le stelle: l’esibizione in dubbio

Non è ancora certo che Ornella Muti riesca a scendere in pista stasera insieme al maestro Pasquale La Rocca. Reduce dal quarto posto ottenuto sabato scorso con 64 punti, l’attrice ha dovuto limitare gli allenamenti a causa di una broncopolmonite.

Intervistata venerdì da Fanpage, ha manifestato l’intenzione di presentarsi in studio, subordinando l’esibizione all’esito di una visita medica. Come ricordato da Milly Carlucci, in caso di eliminazione la coppia avrà la possibilità di rientrare in gara attraverso il ripescaggio

Due eliminazioni attendono i concorrenti nella serata odierna, al via alle 21.25 e visibile sia su Rai Uno che in streaming su RaiPlay. Roberta Bruzzone sarà invece protagonista di un paso doble insieme a Luca Favilla, nelle vesti di ballerina per una notte.