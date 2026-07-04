Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Mercedes/Getty Images Ousmane Dembélé: l'elegante supercar dell'attaccante francese

Proprio come il suo proprietario, anche l’auto di Ousmane Dembélé ama far parlare di sé per la presenza scenica e le folate con cui semina i rivali. Attualmente impegnato al Mondiale con la Francia, l’attaccante del PSG non ha mai nascosto il piacere provato alla guida delle Mercedes ad alte prestazioni. E una in particolare sembra averlo stregato, la declinazione più aggressiva di un modello che tutti conosciamo.

Una supercar sotto mentite spoglie

Voci ricorrenti (e un video pubblicato in rete) accostano l’ex stella del Barcellona alla Mercedes-AMG GT 63, una supercar sotto mentite spoglie. Perché sotto l’aspetto piuttosto ordinario rispetto a certe vetture della categoria, sprigiona una meccanica da pista. Del resto, gli oltre cinque metri di lunghezza, le quattro porte e l’abitacolo adatto anche ai viaggi impegnativi tendono a ingannare, ma osservandola di profilo si intuisce il lato aggressivo.

Nel caso della Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+, il V8 biturbo di 4.0 litri da 639 CV e 900 Nm di coppia, con trazione integrale e cambio automatico a nove rapporti, le permette di coprire lo 0-100 in circa 3,2 secondi, mentre la velocità massima arriva a circa 315 km/h. Numeri poco discreti, dopotutto nessuno compra una AMG se preferisce passare inosservato.

Il fascino dell’auto sta proprio nel contrasto. All’interno di una vettura spaziosa e curata nelle finiture, il conducente può scatenare le prestazioni tipiche di una produzione AMG. Appena sollecita l’acceleratore trova una spinta feroce e un sound pieno: le distrazioni svaniscono, esiste solo la strada.

Per un calciatore come Dembélé, abituato a vivere tra aeroporti, ritiri, partite e spostamenti rapidi, la scelta ha una logica. La GT 63 S è in grado di accompagnare in una lunga trasferta, rivelandosi abbastanza teatrale da farsi notare all’arrivo. Poi, ovvio, conferisce status immediato, senza però contenersi nell’aspetto tecnico, altrettanto importante nel giudizio generale.

Nel suo percorso, Dembélé ha cambiato molto. Dal Borussia Dortmund al Barcellona, fino al PSG, è passato da talento irregolare a protagonista capace di incidere nelle partite che contano e anche per questo una AMG del genere gli si incolla addosso bene: elegante solo fino a un certo punto, rapida, imprevedibile, a tratti persino eccessiva.

Nel garage del francese vengono inoltre citate Mercedes ad alte prestazioni, dalla G 63 alla Classe S AMG, fino alla GLC 63. Durante gli anni in maglia blaugrana, invece, era stato visto anche su un’Audi Q7, legata alla partnership del club catalano con il marchio dei quattro anelli, che parte comunque indietro rispetto alla GT 63 S in quanto a resa scenografico.

Paraguay-Francia: la corsa verso i quarti

Stasera, però, conta molto più il rettangolo verde del garage. La Francia incrocia le spade con il Paraguay negli ottavi del Mondiale 2026 a partire dalle 23 italiane. Dopo il percorso netto nel girone e il successo contro la Svezia nel turno precedente, i Bleus arrivano da favoriti, ma in una gara secca basta poco per complicare tutto. Dembélé può diventare una delle chiavi della serata: fuori dal campo può anche brillare al volante di una AMG da 639 CV, dentro il Mondiale dovrà dimostrarsi altrettanto letale.