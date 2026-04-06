Ufficio Stampa Fiat/Getty Images Paola Perego, conduttrice di The Floor, risolve ogni problema di parcheggio con la sua auto, un'intramontabile citycar italiana

Quarantacinque secondi per conquistare la casella successiva. L’auto di Paola Perego sembra muoversi nella stessa direzione del suo nuovo show (in coppia con Gabriele Vagnato), The Floor, in onda da lunedì 6 aprile in prima serata su Rai Due. I SUV mastodontici e i tempi dilatati non incantano la conduttrice, che agisce in sottrazione: la quattro ruote da lei scelta le permette di schivare il traffico con la stessa prontezza richiesta ai 100 concorrenti del programma televisivo, chiamati a difendere il proprio territorio sulla scacchiera luminosa.

Una citycar intramontabile

La filosofia ha un nome: Fiat 500. Quella di Paola Perego, di vernice rossa, appartiene alla fortunata serie 312. Anche se l’ossatura tecnica risale al 2007, con l’evoluzione del 2015 la piccola del Lingotto ha trovato il modo di mantenersi attuale senza stravolgere il suo DNA. La presentatrice guida una versione che ha messo da parte il passato per abbracciare l’Euro 6 e un pacchetto sicurezza di gran lunga più attuale.

Non servono i numeri da supercar. Il motore 1.2 Fire da 69 CV passerà sottotraccia nelle gare d’accelerazione (visti i 13 secondi necessari per arrivare a 100 km/h), in compenso garantisce una robustezza d’altra epoca. Con i suoi 357 centimetri di lunghezza, la Cinquina trasforma, infatti, i vicoli più stretti in corsie preferenziali. Mentre i mezzi imponenti restano incastrati a calcolare le manovre, lei si infila in ogni varco e risolve il problema del parcheggio sul nascere.

L’abitacolo? Un ufficio in miniatura che non rinuncia al colore. Se la fascia in tinta carrozzeria strizza l’occhio alla Cinquecento del ’57, lo schermo Uconnect da 7” con Apple CarPlay riporta tutto al presente. Così coordini i tempi della TV evitando di staccare le mani dal volante. Malgrado la sagoma ridotta suggerisca il contrario, davanti si sta larghi e la seduta alta aiuta a leggere bene il traffico. Certo, i miracoli finiscono dietro: il bagagliaio da 185 litri obbliga a una scelta drastica su cosa portarsi, mentre i sedili posteriori sono poco più di un supporto per borse e valigie.

A seconda degli optional, una 500 serie 312 nuova costava tra i 14.000 e i 20.000 euro al momento del lancio e ancora oggi il valore regge: un usato in buone condizioni viaggia tra i 7.000 e i 12.000 euro in relazione ai chilometri e all’allestimento.

The Floor: vietato concedere spazio

L’attaccamento di Paola Perego alla sua piccola rossa ha fatto il giro delle redazioni, finendo nel mirino di Scherzi a parte. In uno storico servizio la vettura finiva bersaglio di ogni tipo di angheria, scatenando una reazione da “difesa del territorio” della conduttrice eloquente sul rapporto con il mezzo.

La stessa grinta servirà il lunedì dalle 21:20 su Rai Due. In The Floor – Ne rimarrà solo uno, la missione non è trovare un parcheggio, ma gestire cento concorrenti pronti a soffiarsi i centimetri della scacchiera luminosa. In partite a velocità record, i partecipanti alla gara cercano di ottenere il territorio avversario e aggiudicarsi, pertanto, la ricca posta: oltre alla gloria, il gioco mette in palio 100.000 euro e il nuovo bonus Golden Star per chi infila tre successi consecutivi. La Perego mette la prima: dalla città allo studio, è vietato concedere spazio.