Che auto guida Paolo Ruffini, citycar e ammiraglie fuori dagli schemi

Più che un’operazione di marketing, un incontro tra due filosofie con molto in comune. Che sia dietro la macchina da presa come regista o sul palcoscenico in vesti di attore o conduttore di Zelig On, Paolo Ruffini trova sempre un modo per farsi riconoscere e in auto non è da meno. Il comico livornese ha prestato il suo volto a due modelli di segmenti diversi, ma capaci di essere trasversali ed empatiche.

Ci può essere un modello più “pop” della Peugeot 208? La citycar francese incarna, nelle linee e nello stile, il carattere solare e accessibile di Paolo. Un punto di non ritorno è stata l’introduzione del famosissimo i-Cockpit: un volante piccolo e una strumentazione rialzata affinché il guidatore sia padrone della situazione su strada. E qui scatta automatica il parallelismo con lo stile di Ruffini presentatore: immediato, senza filtri e in grado di mettere chiunque a proprio agio. Come la 208, sponsorizzata in alcuni simpatici contenuti social, l’artista sfodera una comicità diretta e “leggera” (nel senso più nobile del termine) per connettersi al pubblico, e rendere così ogni interazione spontanea.

Se la 208 esprime il lato quotidiano, la Peugeot 508 RXH mette in evidenza l’anima coraggiosa e, perché no, anticonformista. Nonostante sia “figlia” dello stesso produttore, quest’ultima si discosta nettamente dalla sorella in termini di personalità, imboccando un sentiero lontano dai trend in voga oggi, basato su un sistema ibrido diesel con trazione integrale virtuale e assetto rialzato. La propensione a mescolare generi differenti fa venire in mente l’impegno di Ruffini nel sociale, artefice di progetti come Up&Down, in cui la diversità non viene stigmatizzata ma valorizzata. Al momento del suo arrivo nelle concessionarie la 508 RXH non rincorreva l’applauso facile, anzi. I capi progetto volevano suscitare lo stupore della platea, a maggior ragione quella convinta di averle viste ormai tutte e di essere indifferente alle nuove uscite. Il centro nevralgico sfuggiva all’occhio, in compenso lo sentivi appieno una volta salito a bordo e messo in marcia la macchina: l’efficienza elettrica unita alla forza del gasolio sembrava tradurre a livello meccanico le varie sfumature di Paolo. Entrambi avevano qualcosa di prezioso da insegnare: l’innovazione nasce spesso dall’unione di mondi lontani in apparenza, ingredienti di una ricetta finale dotata di carattere e, soprattutto, cuore.

Sponsorizzate nel 2012, le proposte targate Peugeot portavano a galla le due facce di Ruffini: la praticità democratica necessaria a conquistarsi le simpatie di massa e l’ambizione tecnica, artefice di innovazione.