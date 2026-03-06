Ufficio Stampa Jeep/Getty Images Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, da Stewart Copeland a Dardust: le auto delle star della cerimonia inaugurale

Proprio come il ruggito di un’auto rompe il silenzio della griglia di partenza, il via alle alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 segna l’accensione di un’energia inarrestabile. Lo show Life in Motion all’Arena di Verona del 6 marzo 2026 celebra, oltre alla resilienza degli atleti, il talento degli ospiti che, lontano dai riflettori, coltivano la passione dei motori. Da Stewart Copeland a Dardust e i Meduza, non mancano i nomi di spessore.

Lo yankee Stewart Copeland e il magnetico Dardust

Stewart Copeland sfugge alla regola tacita delle rockstar ossessionate da supercar estremamente costose. In diverse interviste, il leggendario batterista dei Police ha raccontato di guidare una Jeep Cherokee: seguire uno stile di vita sobrio, poco propenso agli eccessi, gli permette di dare ampio sfogo alla sua creatività artistica. Dalla solidità della carrozzeria alla capacità di affrontare ogni terreno, il modello del brand americano ha tutto ciò che gli serve per dedicarsi anima e corpo alla musica. Sul palco di Verona, l’energia ritmica di Copeland ha la stessa cadenza instancabile di un fuoristrada nel deserto.

Dardust (Dario Faini) sposta la melodia verso l’eccellenza italiana, uomo immagine della nuova era del Tridente. Il compositore e producer, da anni volto della “identità sonora” di Maserati, accompagna il brand nel passaggio all’elettrico plasmando l’esperienza sonora a bordo della Maserati Grecale Folgore, il primo SUV 100% elettrico del marchio. Nell’abitacolo, un santuario di insonorizzazione e tecnologia, il sistema audio Sonus faber trasforma il viaggio in una sala da concerto privata. La Folgore estende la visione musicale dell’artista, capace di unire l’eleganza classica alla spinta silenziosa del futuro, in armonia col clima di innovazione dei Giochi.

I Meduza e il brivido Ferrari a Maranello

Il trio house dei Meduza, capaci di scalare le classifiche mondiali con i loro ritmi elettronici, ha trovato nel rombo della pista il naturale prolungamento dei bassi. Ospiti a Maranello, hanno testato la triposto F1 con Charles Leclerc, trasferendo la forza G delle curve di Fiorano direttamente nel battito accelerato dei loro set live. Sul circuito di Fiorano, il gruppo ha saggiato il DNA del Cavallino nel 2022, in una giornata da conservare gelosamente nell’album dei ricordi.

Tra gli ospiti più attesi spicca Miky Bionic, il primo DJ al mondo a esibirsi con una mano bionica. La sua storia di innovazione tecnologica applicata alla vita quotidiana trova un curioso contrappunto nella sua passione per il vintage automobilistico. In passato, Miky ha condiviso scatti che lo ritraggono accanto a una Mercedes-Benz W123, un’auto che ha fatto la storia tra la fine degli anni ’70 e la metà degli ’80.

La W123 è l’essenza della berlina classica tedesca: linee squadrate, fari anteriori doppi circolari e l’iconica calandra con la stella sul cofano. Nota per la sua affidabilità leggendaria, questa Mercedes rappresenta una scelta di carattere, abituata macinare milioni di chilometri restando fedele a sé stessa, proprio come la determinazione del DJ sul palco. Non è invece dato sapere nulla sulle preferenze al volante di Mimì Caruso e Rob: le due giovani vincitrici di X-Factor mantengono un profilo estremamente discreto sulla loro mobilità privata.

Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: una mobilità senza barriere

L’organizzazione delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 punta a rendere il territorio montano e urbano un esempio globale di accessibilità universale. L’eccellenza tecnologica delle auto elettriche di ultima generazione o nei sistemi di assistenza alla guida intercetta il suo parallelo sociale: abbattere le barriere per permettere a ogni individuo di essere “in movimento”.