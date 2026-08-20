Getty Images Patrick Swayze acquistò la La Mercedes-Benz 560 SEC vista in Road House

Patrick Swayze lasciò il set di Road House su una Mercedes-Benz 560 SEC, utilizzata nel film del 1989, dove l’attore interpreta Dalton, un buttafuori reclutato per ridare una seconda possibilità al Double Deuce. Con una Buick Riviera ormai malmessa, il personaggio arriva in quel di Jasper e lascia la Mercedes in garage perché sa che i clienti cacciati dal locale potrebbero prendersela con la sua auto.

Con il proseguire della trama alla 560 SEC ne capitano di cotte e di crude, scoperta e finita sotto i colpi degli uomini di Brad Wesley, che prima la mandano contro una recinzione e quindi la fanno esplodere. Ovviamente, era tutto da copione, infatti i produttori avevano acquistato due esemplari e quello distrutto non corrispondeva alla Mercedes impiegata nelle altre scene. Per quest’ultima Joel Silver aveva scelto la vernice Diamond Blue, i cerchi e la tonalità dei vetri, occupandosi in prima persona della sua preparazione.

A riprese concluse, Swayze acquistò la 560 SEC rimasta intera e la portò nel proprio garage. L’auto ricomparve nel 2014 ad Anaheim, dove Mecum la mise all’asta indicando l’attore tra i precedenti proprietari: aveva ancora la carrozzeria azzurra vista nel film e gli interni Navy Blue, eppure la sua provenienza spinse poco il prezzo, fermato a 7.000 dollari.

Il V8 della Mercedes-Benz 560 SEC

Derivata dalla Classe S W126, la 560 SEC rappresentava la versione di punta nella gamma della coupé Mercedes e questo si rifletteva sul prezzo. Nonostante superasse i cinque metri di lunghezza, la fiancata priva del montante centrale ne alleggeriva la figura. Abbassavi i quattro finestrini e un’unica apertura veniva a crearsi, una soluzione rimasta tra i segni particolari della SEC.

Abbinato al cambio automatico a quattro marce, un otto cilindri da 5,6 litri sprigionava circa 240 CV nella versione destinata agli Usa, mentre in Europa la potenza sfiorava quota 300. Le differenze dipendevano dalle norme sulle emissioni e dalle modifiche adottate da Mercedes per venderla sui due mercati.

Quattro persone stavano comode a bordo, circondate da pelle e inserti in legno, con i sedili anteriori regolabili elettricamente. Per quanto riguarda la dotazione, superava gli standard del periodo, comprensiva di tecnologie già conosciute verso la fine degli Ottanta, ma limitate alle vetture di fascia premium, come l’ABS, il climatizzatore e il cruise control. Configurata secondo le indicazioni di Joel Silver, la 560 SEC fece colpo su Swayze, che pensò di mettersi in garage una delle ammiraglie a due porte del periodo.

Ghost – Fantasma in onda su Canale 5

Un anno dopo Road House, Patrick Swayze esplorò un altro territorio: in Ghost vestì i panni di Sam Wheat, un bancario ucciso in strada poco dopo essere andato a vivere con la compagna Molly, interpretata da Demi Moore. Il suo spirito rimane sulla Terra e scopre presto che la rapina che gli è costata la vita era stata organizzata. Avvertire Molly, portata in scena da Demi Moore, diventa però complicato, così chiede aiuto alla sensitiva Oda Mae Brown. Ghost – Fantasma, uscito nelle sale cinematografiche nel 1990, regalò a Swayze una delle prove più amate della sua intera carriera. Stasera, giovedì 20 agosto, va in onda alle 21.20 su Canale 5.