Pep Guardiola chiude col Manchester City e viaggia sulla nuova Ford Capri elettrica. La scelta di un SUV rispettoso dell'ambiente e lontano dai soliti eccessi

Ufficio Stampa Ford/Getty Images

Volge al termine l’era di Pep Guardiola al Manchester City. Dopo dieci stagioni, dopo aver vinto tutto quello che c’era da vincere sulla panchina degli Sky Blues, il manager catalano ha annunciato l’addio al club, grato per il sostegno dei tifosi e il rapporto coi giocatori avuti sotto la propria direzione tecnica. Con oltre 200 milioni di euro guadagnati tra stipendi e bonus in questo decennio, Guardiola avrebbe potuto concedersi una delle tante supercar sfoggiate dai calciatori di Premier League. Eppure, la scelta è ricaduta su un modello poco appariscente come la Ford Capri elettrica, che racconta molto di più del personaggio di quanto farebbe una Lamborghini.

Il SUV americano raccoglie un’eredità pesante

Facciamo subito una puntualizzazione: la nuova Ford Capri è una lontana parente della coupé degli anni Settanta passata alla storia. Di quella vettura tanto in voga tra i ragazzi di allora resta il nome e poco più, un SUV coupé di segmento medio a zero emissioni che condivide la base tecnica — la piattaforma MEB — con altri modelli del gruppo Volkswagen, come la ID.5. La necessità di tenere a bada i costi ha spinto il costruttore americano a cercare aiuto esterno, garantendo l’affidabilità di un pacchetto tecnologico già maturo.

Badate bene, non si tratta di una mancanza di coraggio, ma il frutto di una strategia studiata a fondo. Ford ha attributo un nome leggendario a un’auto adatta alla vita di tutti i giorni, dove nei 463 cm di lunghezza i conducenti trovano, al posto della leggerezza tipica delle vecchie sportive, un’elettrica solida e spaziosa, che preferisce l’abitabilità di un ufficio mobile — curato e iper-connesso — alla ricerca spasmodica del tempo sul giro in pista.

La gamma motori

Le enormi fortune accumulate da Pep Guardiola potrebbero far chiedere cosa lo abbia spinto a volere proprio una Capri elettrica: forse dipende dal fatto che la vettura ricorda il suo calcio, metodica, all’avanguardia e priva di fronzoli. In contrapposizione con quella metà del pallone in cui il lusso sfrenato è all’ordine del giorno – la Ferrari 812 Superfast di Erling Haaland è solo un esempio di status symbol da garage multimilionario – l’adozione di un mezzo di media levatura meno impattante sull’ecosistema sembra un manifesto ambientale.

A bordo il display da 14,6 pollici occupa la scena, ma sono i dettagli intelligenti a fare la differenza: la “MegaConsole” da 17 litri offre spazio a volontà, mentre l’insonorizzazione curata garantisce viaggi silenziosi, lontani da velleità sportive inutili. L’approccio pragmatico risuona con l’indole di un uomo abituato a curare ogni minimo dettaglio.

A dispetto di un design dinamico, la Capri conserva solidità. Dai circa 190 CV della variante Standard Range la gamma motori arriva fino alla Extended Range a trazione integrale da 340 CV, in grado di toccare i 100 km/h in soli 5,3 secondi. Sul fronte dell’autonomia, la versione a trazione posteriore Extended Range dichiara fino a 627 chilometri nel ciclo WLTP, percorrenze ideali per affrontare lunghi spostamenti o le gite fuori porta dopo l’addio a Manchester in totale serenità. Perché per stare al vertice puoi anche sfuggire ai luoghi comuni, seguendo il proprio istinto.