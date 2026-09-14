Ufficio Stampa Mercedes/Getty Images Anche l'auto di Pio Esposito è una forza della natura

In maglia interista Pio Esposito ha bruciato le tappe. È lui l’ultima speranza di un movimento calcistico – quello italiano – disperatamente affamato di rilancio. Che il giovane nerazzurro non sia un attaccante come tanti se n’è accorto Cristian Chivu, il quale, nonostante le tante scelte a disposizione, gli ha concesso un minutaggio maggiore. Fuori dal campo, però, Pio pare prediligere un profilo basso, tanto che, al posto di supercar molto costose o modelli appariscenti, guida una Mercedes GLC in un filmato dove raggiunge il centro sportivo, mentre i tifosi gli chiedono selfie e autografo.

Il SUV della Stella si inserisce in una delle fasce principali della gamma di Stoccarda e nel tempo ha guadagnato reputazione tra i clienti italiani. Imponente nelle dimensioni, ma neanche troppo, offre una posizione di guida rialzata e un abitacolo curato, delle doti preziose nei lunghi viaggi e negli spostamenti di tutti i giorni, che in programma ci sia una vacanza o un giro ad Appiano Gentile.

Com’è la Mercedes GLC

L’attuale generazione della GLC ha raccolto l’eredità di uno dei modelli di maggior successo del costruttore tedesco. Il design segue quello delle Mercedes più recenti, con una grande mascherina anteriore affiancata da gruppi ottici sottili e fiancate dalle forme piuttosto pulite, tratti riconoscibili di un SUV di segmento medio-alto, lungo poco più di 4,7 metri.

Dentro cambia parecchio rispetto al capitolo precedente. Gran parte dei comandi passa attraverso il sistema multimediale MBUX, con il display centrale disposto verticalmente e il quadro strumenti digitale davanti al conducente. Spazio e capacità di carico permettono alla GLC di svolgere tranquillamente il ruolo di prima auto, caratteristica che contribuisce a distinguerla dalle sportive spesso associate ai calciatori.

La Mercedes guidata da Esposito è una GLC 220 d, versione diesel mild hybrid della gamma. Sotto il cofano lavora un quattro cilindri da 2,0 litri da 197 CV, affiancato dal sistema elettrico a 48 volt, mentre la trazione è integrale 4Matic. Sul mercato italiano, il SUV parte attualmente da 62.919 euro.

Più che la potenza, nel caso dell’attaccante interista incuriosisce quindi la scelta del modello. A 21 anni Esposito è ormai uno dei nomi più osservati del calcio italiano e nelle ultime settimane il suo legame con l’Inter si è rafforzato ulteriormente: il club ha ufficializzato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2032.

Al fianco di Lautaro in Inter-Udinese

Per Esposito, però, l’appuntamento più vicino non riguarda le automobili. Questa sera, lunedì 14 settembre, l’Inter ospita l’Udinese a San Siro nel posticipo della quarta giornata di Serie A, con calcio d’inizio fissato alle 20:45: i nerazzurri arrivano alla sfida a punteggio pieno, dopo le vittorie ottenute contro Monza, Cagliari e Napoli.

Cristian Chivu dovrebbe affidarsi proprio al giovane centravanti dal primo minuto. Le indicazioni della vigilia vedono Esposito favorito per una maglia da titolare accanto a Lautaro Martinez, con Marcus Thuram inizialmente in panchina.

Una serata importante, dunque, per un attaccante che sta conquistando spazio nelle gerarchie dell’Inter. Prima la Mercedes GLC vista sui social, poi San Siro: stavolta, però, sarà decisamente più importante quello che Esposito saprà fare fuori dall’abitacolo.