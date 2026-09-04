Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Volvo Volvo P1800 al primo posto tra le auto più longeve al mondo

Guardando alla classifica delle vetture con più chilometri mai percorsi al mondo, emerge un dato curioso: il segreto della longevità estrema ha solo in parte a che fare con il marchio in sé, e molto di più con le abitudini di chi sta al volante.

Le letture dei chilometri più alte mai documentate

Al vertice di questa speciale classifica troviamo una Volvo 1800S del 1966, capace di percorrere ben 5,25 milioni di chilometri, un record Guinness ottenuto grazie alla dedizione del suo proprietario, Irv Gordon, che per decenni si è preso cura della vettura con una costanza fuori dal comune. Al secondo posto figura una Mercedes-Benz 240 D del 1976, un’auto che ha trascorso la propria vita intera come taxi nelle strade della Grecia, arrivando a superare i 4,6 milioni di chilometri.

Scorrendo l’elenco delle dieci letture più alte mai documentate nella storia dell’automobile, si evidenzia un dettaglio: sono tutti taxi, furgoni per le consegne e, in un caso, di una berlina da pendolarismo curata in modo quasi ossessivo dal proprietario. Auto che, insomma, hanno macinato chilometri su chilometri non per hobby o per collezionismo, ma perché erano gli strumenti di lavoro quotidiani di chi le guidava, lo faceva spesso per ore e ore ogni singolo giorno.

Semplicità meccanica di altri tempi

Buona parte della fama guadagnata da modelli come la Mercedes 240 D si basa sulla semplicità meccanica tipica dei motori diesel degli anni Settanta, propulsori essenziali, con pochi componenti soggetti a possibili guasti rispetto alle unità moderne, cariche di elettronica e sistemi ausiliari. Una filosofia costruttiva che, complice anche una minore severità nelle normative dell’epoca su emissioni e sicurezza, permetteva di realizzare meccaniche estremamente robuste e facilmente riparabili anche con strumenti rudimentali.

Va però fatta una precisazione importante, perché sarebbe un errore trasformare queste leggende di durabilità in un consiglio d’acquisto per l’auto di oggi: lo stesso marchio Mercedes, che deve gran parte della propria fama storica proprio alla robustezza dei diesel di quell’epoca, si posiziona oggi solo 19° nelle classifiche di affidabilità stilate da Consumer Reports nel 2026. Un promemoria efficace di come le leggende di durabilità costruite decenni fa non si trasferiscano automaticamente sulle gamme moderne, sviluppate con filosofie ingegneristiche completamente diverse.

Le abitudini legate alla longevità di una vettura

Al di là della semplicità meccanica di alcuni modelli storici, il vero filo conduttore che unisce tutte queste vetture da record riguarda un aspetto molto più umano che tecnico: la longevità di questa portata non nasce da un’auto sopravvissuta intatta nel tempo, ma dalla volontà di un proprietario disposto a ricostruire, pezzo dopo pezzo, la stessa vettura all’infinito. Manutenzione costante, cambi olio regolari, sostituzione preventiva dei componenti usurati: sono questi, molto più del badge sul cofano, gli ingredienti che permettono a un’auto di superare traguardi altrimenti impensabili.

Per chi invece guarda ai dati più recenti con l’obiettivo concreto di scegliere un’auto pensata per durare nel tempo, la fotografia attuale racconta una storia diversa rispetto alle leggende del passato: sono i modelli Toyota, Subaru e Lexus a dominare le statistiche di affidabilità attuali a lungo termine, proprio come taxi e furgoni per le consegne dominano la classifica dei chilometri più estremi mai registrati. Un’ulteriore conferma di come la vera longevità di un’automobile, ieri come oggi, nasca sempre dall’incontro tra una buona ingegneria e la cura quotidiana di chi la guida.