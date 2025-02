Dalle hypercar da pista ai capolavori di ingegneria per la strada: le 5 auto più costose in vendita nel 2025, dove potenza, lusso e follia toccano nuove vette

Fonte: Ufficio Stampa Pagani La Pagani Huayra Codalunga è una delle cinque auto più costose in vendita nel 2025

La portiera si apre, lentamente. Un scintillo, una provocazione: un invito a incollarle gli occhi addosso. Lucida da potertici specchiare, illuminata dal sole battuto. In sottofondo, un pezzo rap pompa nelle vene, come in un videoclip degli anni d’oro di MTV. Lusso sfacciato, pelle tirata a lucido, champagne che trabocca dai calici: potere, esploso da motori senza inibizioni. Benvenuti nella classifica delle 5 auto più costose del 2025. Dove la Ferrari Purosangue, con i suoi 450.000 euro, pare un giocattolo da supermercato.

L’urlo della velocità pura

“Ehi, guardate qua. Sono io la più tosta”. Sembra urlartelo in faccia la Bugatti Bolide, mostro d’aerodinamica. Monoscocca in fibra di carbonio, peso piuma: 1.240 kg. Solo pista, zero compromessi. Nel ventre della bestia, il cuore brutale della Chiron, un W16 da 1.850 CV. 0-100 in 2 secondi spaccati, 380 km/h di velocità massima. Solo 40 esemplari, 4,6 milioni di euro l’uno. Roba che scotta.

Ma quale tettuccio: te la fai perdere lei, la testa. Se spendi 5 milioni per una Bugatti Mistral, vuoi sentirla ruggire con le tue orecchie. 1.600 CV, 2,4 secondi per lo 0-100, 420 km/h di adrenalina. Gomito fuori dal finestrino, occhiali da sole e quel sorriso da spaccone davanti al semaforo rosso. Scatta il verde: l’anima te la strappa di dosso e la schiaccia sul cemento.

Red Bull R17, il mostro da circuito

Ready… start… go! Le mani vibrano, l’asfalto brucia a contatto con le ruote, i passanti trattengono il respiro. E soprattutto guardano lei. Red Bull R17, capolavoro di ingegneria, giocattolo per adulti dal prezzo proibito: 6 milioni. Un glitch digitale materializzato sul circuito. Provi a tenerle botta? Ti umilia. V10 aspirato, 1.200 CV e 900 kg di peso affondano le rivali. In meno di 3 secondi sei a 100 orari, a 320 prima che il pensiero prenda forma. E quando te ne accorgi, è già svanita.

Poesia a 370 km/h. Arte scolpita nell’alluminio. Da Modena con furore, la Pagani Huayra Codalunga esplora i confini dell’impossibile. Fluttua su strada, stile pennello su tela, dipinge curve meglio di un maestro rinascimentale. 840 CV di perfezione incontaminata, racchiusi in un V12 biturbo dal timbro caldo e magnetico. 5 gli esemplari sulla faccia della Terra, ciascuno da 7,4 milioni di euro. Hai la fortuna di incrociarla? Fremerai dal volerlo raccontare ai tuoi amici, davanti a una pinta di birra. E se sei tra i pochi a possederla, diventi leggenda. Al volante di una sinfonia d’acciaio e fuoco.

Rolls-Royce Droptail: il trono su quattro ruote

Non un’auto, un trono su quattro ruote. Tra le auto più costose del 2025 regna Rolls-Royce con il programma Droptail. Elegante come una regina, prepotente come un impero in marcia. Prezzo: 30 milioni di euro. Un poker da infarto: la classica Droptail, la sofisticata La Rose Noire, l’enigmatica Amethyst, la glaciale Arcadia. All you need is… money.

Ispirate agli yacht più esclusivi, sfoggia legni pregiati e vanta personalizzazione estrema. Champagne ghiacciato nel bagagliaio, ombrellone su misura: eccesso cesellato. E sotto quel lungo cofano? Un V12 biturbo da 570 CV. Lo 0-100? 4,8 secondi. Velocità massima: 250 km/h – bastano per scatenarsi. Ma non è una questione di velocità. Qui, il potere non corre: basta uno sguardo per fermare il mondo.