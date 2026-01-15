Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Bugatti Dai record storici alla soglia dei 500 km/h, le 5 auto più veloci del mondo

Essere l’auto più veloce del mondo non è solo una questione di numeri, ma di prestigio, visione tecnica e capacità di spingersi oltre limiti che, fino a pochi anni fa, sembravano invalicabili. Nel tempo il vertice di questa speciale classifica è cambiato poche volte, proprio perché parliamo di record estremi, costruiti con investimenti enormi e soluzioni ingegneristiche fuori scala. Eppure, negli ultimi anni qualcosa si è mosso. E non poco. Tra motori termici portati all’estremo ed elettrico capace di riscrivere le regole, oggi la corsa alla velocità massima è più aperta e sorprendente che mai.

L’importanza dei numeri

Nel mondo delle hypercar, la velocità massima non è un dato accessorio. È un biglietto da visita, un argomento di marketing potentissimo e, soprattutto, un modo per fissare il proprio nome nella storia dell’automobile. Bugatti lo ha capito prima di tutti, trasformando i record di velocità in una sorta di tradizione. Indimenticabile l’impresa del 2005, quando la Veyron superò i 408 km/h, ridefinendo il concetto stesso di auto di serie.

Da quel momento in poi, il limite si è spostato sempre più in alto. I cavalli sono aumentati, l’aerodinamica è diventata maniacale e i test si sono spostati su piste sempre più lunghe e sicure. Il risultato è una top cinque che racconta meglio di qualsiasi analisi l’evoluzione tecnica dell’auto moderna.

Koenigsegg Agera RS

Il gradino più basso di questa classifica spetta alla Koenigsegg Agera RS. Nel 2018 l’hypercar svedese ha toccato i 447,19 km/h, conquistando il titolo di auto di serie più veloce al mondo. Numeri che fanno impressione, specialmente considerato che appartengono a 8 anni fa e nel contesto di una strada pubblica, nel deserto nel Nevada.

Bugatti Mistral

La risposta di Bugatti è arrivata con la Mistral, che a novembre del 2024 ha portato una cabriolet a 453,91 km/h, prima volta nella storia per una vettura a cielo aperto. La Mistrale è l’ultima Bugatti a portare il leggendario W16 quadriturbo da 1.600 CV, motore iconico che ha segnato il susseguirsi di questi record.

SSC Tuatara

Nel 5 maggio del 2022 la SSC Tuatara ha scritto la storia del marchio raggiungendo i 474,8 km/h sulla lunghissima pista del Kennedy Space Center, un esemplare guidato dal proprietario Larry Caplin. Un grande risultato dopo la brutta figura rimediata qualche anno prima dichiarando una velocità massima di 500 km/h poi ritrattata.

Bugatti Chiron Super Sport 300+

La prima a vedere da vicino la soglia dei 500 km/h è stata la Bugatti Chiron Super Sport 300+, che nel 2019, sull’ovale di Ehra-Lessien, ha toccato i 490,42 km/h.

Ancora record per le vetture termiche, in questo caso guidata dal leggendario W16 quadriturbo a 1.600 Cv e denominata per l’occasione 300+, ovvero la prima a superare le 300 miglia (l’equivalente di 482 km/h). Un traguardo storico, anche se ottenuto in configurazione non destinata alla produzione di serie standard.

BYD Yangwang U9 Xtreme

Ed eccoci al vertice assoluto. Oggi lo scettro di auto più veloce del mondo appartiene alla BYD Yangwang U9 Xtreme. Sull’ovale del centro prove di Papenburg, in Germania, il pilota Marc Basseng è riuscito a spingerla fino a 496,22 km/h, avvicinandosi come nessun’altra alla soglia dei 500. A rendere il dato ancora più significativo è la tecnologia utilizzata: quattro motori elettrici, uno per ruota, per una potenza complessiva di 3.018 CV. Un segnale chiaro di come l’elettrico, quando si parla di prestazioni pure, non sia più un’alternativa ma una nuova frontiera.