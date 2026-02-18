Ufficio Stampa Evosound/Getty Images Rafael Leao e la sua Lamborghini Urus: nero opaco e cerchi cromati oro

Così come le sue folate sul rettangolo verde ammattiscono le difese rivali, così in auto Rafael Leao semina accelerazioni devastanti e cambi di direzione improvvisi. Il numero 10 del Milan sprigiona la fantasia al volante della Lamborghini Urus, portata nell’officina di Evosound di Valmadrera (in provincia di Lecco, nota per le sue opere straordinarie su supercar da sogno) per un’opera di custom che eleva il concetto di personalizzazione a manifesto del suo stile: audace, sfacciato e in costante evoluzione, proprio come le sue giocate in campo.

La Lamborghini Urus dell’attaccante del Milan

Agli ordini di mister Massimiliano Allegri l’attaccante portoghese si è scoperto bomber prolifico. Un attaccante di razza, che punta sull’esplosività e sulla tecnica per trascinare i compagni nella rincorsa all’Inter di Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez in campionato. Leggerne in anticipo le intenzioni impone doti “telepatiche”, ed è un po’ lo stesso anche una volta messi gli scarpini in un angolo.

Ufficio Stampa Evosound

La tonalità nera della sua Lamborghini Urus su cui Evosound aveva già lavorato in passato (come spiega il titolare, Pasquale, nel video qui sotto) conferisce al SUV di Sant’Agata Bolognese l’aura di un predatore notturno, ma presto “l’abito” potrebbe cambiare. Nel post condiviso sulle piattaforme social Evosound anticipa che avverranno degli importanti sviluppi, i cui frutti li vediamo già ora, anche se solo in parte, nelle “calzature”. Qualunque sarà la prossima verniciatura scelta da uno dei maggiori talenti della Serie A, Leao voleva godersi la versione dark con un set di cerchi in lega cromati oro, belli da togliere il fiato.

L’apnea forzata fin troppo familiare agli avversari: impegnati a colmare il divario nel tentativo disperato di restare in scia, si ritrovano puntualmente a corto d’ossigeno, spettatori passivi di un lampo dorato in fuga. La stella del Milan ha deciso di seminare il panico anche sull’asfalto, lasciando agli inseguitori solo il riverbero dei suoi cerchi e una nuvola di polvere.

Un pezzo unico firmato Evosound

L’opacità cupa del body trova il suo naturale contrappunto nei cerchi, autentici lampi di luce pronti a esplodere a rotazione costante, in puro stile Leao, un po’ sopra le righe forse, di certo molto lussuoso e eccentrico. Rifiniture nate per trasformare una “solita” Lambo in un esemplare unico firmato Evosound, che ci ha gentilmente inviato le immagini originali che vedete, magnete per le luci di San Siro persino a motore spento.

Ufficio Stampa Evosound

Il valore aggiunto dell’intervento di Evosound sulla macchina risiede nel carattere transitorio del progetto. Leao tratta la sua Urus come una tela dinamica, una supercar incline a mutare pelle. Mentre la Casa del Toro ha curato la base tecnica, l’attaccante si è affidato al talento e ai preziosi consigli dell’officina per differenziarsi, trattando il suo bolide nello stile di un accessorio glamour: oggi nero e oro, domani chissà. Per ora, il fuoriclasse portoghese si gode questo mostro da oltre 600 cavalli vestito da “cattivo”, consapevole che la personalizzazione automobilistica deve sorprendere e, attraverso il contrasto tra il matte totale e il flash dell’oro, la missione può dirsi compiuta. In attesa di scoprire le future magie di Rafa e del team di Evosound, possiamo già mettere la mano sul fuoco: la banalità non abita qui.