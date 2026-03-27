Con le auto Raimondo Todaro è un tipo esigente e selettivo: il ballerino, tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, opta per un crossover Made in Italy

Ufficio Stampa Fiat/Getty Images Gli italiani ci sanno fare: l'auto di Raimondo Todaro è una sua connazionale

Italiano e fiero di esserlo. Attualmente tra i protagonisti più discussi del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro vanta un lungo curriculum in TV, avendo partecipato a numerosi programmi di successo, ma con le auto è un tipo esigente e selettivo: solo una lo ha conquistato.

Il crossover compatto prodotto a Melfi

Correva il 2022 quando il celebre ballerino e coreografo, allora nel pieno della sua avventura come insegnante nel talent Amici di Maria De Filippi, mostrava con orgoglio sui social il suo nuovo acquisto (o meglio, il suo nuovo noleggio). In linea con le necessità di un professionista sempre in movimento, tra sale prove e studi televisivi, Raimondo Todaro si procurò un crossover compatto, prodotto a Melfi. La Fiat 500X dell’epoca era più alta e versatile della classica citycar, e nemmeno dal punto di vista tecnologico lasciava a desiderare. Lunga circa 4,26 metri, la vettura offriva una dose ottimale di comfort e maneggevolezza, doti preziose nel traffico urbano.

ll Model Year 2022 ha portato novità estetiche rilevanti, tra cui il nuovo logo “500” e la scritta “FIAT” in lettere sul posteriore, in linea con il family feeling della sorella minore elettrica. Eppure, i dettagli di design scomparivano quasi se paragonati al motore. L’introduzione del 1.5 FireFly T4 mild hybrid (MHEV) da 130 CV, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, permetteva piccoli spostamenti totalmente a zero emissioni. Tutto a vantaggio dei consumi, che calavano drasticamente nelle fasi di manovra o nel coasting cittadino

Il compagno di viaggio ideale: i prezzi e il costo dell’usato

Per un artista abituato a viaggiare, l’abitacolo è spesso una seconda casa. Todaro avrà di certo apprezzato il sistema di infotainment Uconnect della 500X con display da 7”, già predisposto per Apple CarPlay e Android Auto. Sebbene il bagagliaio non vada oltre i 1.000 litri, lo spazio interno garantisce un comfort maggiore rispetto alle utilitarie tradizionali a causa di un assetto morbido, volto ad assorbire le asperità stradali. Il prezzo di listino andava tra i 22.000 e i 32.000 al momento del lancio, mentre oggi la quotazione sul mercato dell’usato oscilla tra i 14.000 e i 22.000 euro. Ad oggi, resta una delle opzioni più in voga tra i conducenti desiderosi di un mezzo compatto, accattivante nel look e dai costi di gestione contenuti grazie alla tecnologia ibrida.

Grande Fratello Vip: una “scappatoia” a zero emissioni

La serata di venerdì 27 marzo 2026 si prospetta incandescente. In prima serata su Canale 5, Ilary Blasi — supportata in studio dalle sferzanti Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli — proverà a mettere ordine nel caos del Grande Fratello Vip. Nell’occhio del ciclone Todaro è finito per diverse questioni, a cominciare dallo scontro con Giovanni Calvario, esploso durante un banale aperitivo.

Il solito mancato rispetto delle regole ha scatenato una guerra di nervi, inasprito dal cosiddetto “bigliettinogate”, un messaggio misterioso, spuntato fuori dalle scarpe di Raimondo, motivo di sospetti tra i coinquilini (e ovviamente sui social). Se il clima dovesse farsi troppo teso Raimondo potrebbe saltare sulla sua Fiat 500X: con la modalità a zero emissioni del suo motore ibrido, scappare indisturbato dalla porta rossa sarebbe un gioco da ragazzi.