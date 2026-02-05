Ufficio Stampa Lotus/Getty Images L'auto di Raoul Bova è elettrica e sviluppa 900 CV

Cambiare pelle nel mondo del cinema è parte del mestiere. Nel caso di Raoul Bova, però, è uno stile di vita, legato indissolubilmente al bello, anche in fatto di auto. L’attore romano ha di recente dato una svolta radicale alla propria collezione privata: dopo aver apprezzato a lungo il “canto” dei motori termico, oggi ha deciso di guardare avanti e abbracciare il nuovo corso elettrico per una mobilità sempre più rispettosa dell’ambiente.

L’Hyper-SUV da 900 CV: prestazioni e rispetto per l’ambiente

In alcuni scatti pubblicati sui social, Raoul Bova posa accanto a una delle produzioni inglesi più lussuose in circolazione. Punto d’incontro tra l’anima sportiva e l’ecosolidarietà, la Lotus Eletre eredita il DNA delle leggendarie auto da corsa di Hethel e lo trasferisce in un corpo vettura imponente, ma aerodinamico oltre ogni limite.

Negli anni passati sui blocchi di partenza come nuotatore, l’attuale protagonista di Don Matteo ha maturato una concezione personale di scatto fulmineo. La Eletre lo riporta al brivido di allora, un mostro in grado di mettere 900 CV nella versione più spinta e far passare il guidatore da zero a cento orari in meno di tre secondi. È un tipo di accelerazione che toglie il fiato e riporta subito alla mente la scarica di adrenalina delle gare agonistiche, all’interno di un abitacolo simile a una lounge futuristica.

Al posto della solita pelle, l’Hyper-SUV, in vendita a prezzi di listino da 99.490 euro, presenta tessuti tecnici e microfibre di nuova generazione, distinguendosi dalle ammiraglie tradizionali. L’estetica della Eletre sembra scolpita dal vento, con fari a LED sottilissimi e “canali” aerodinamici che attraversano la carrozzeria. Non passa inosservata, allo stesso modo dell’attore, ma sa comunque essere discreta grazie alla sua propulsione a zero emissioni.

Un passato di muscoli e tradizione

Sebbene oggi la Lotus sia la regina del suo parco auto, il cuore di Raoul ha battuto a lungo per la meccanica tradizionale. La Eletre ha infatti ereditato il posto di due icone che hanno segnato la storia recente del suo garage: la Mercedes-AMG GT Coupé e la Maserati Levante. Caratterizzata dal lunghissimo cofano, la sportiva tedesca ospita un V8 biturbo sviluppato per sprigionare una sinfonia meccanica d’altri tempi.

La Levante porta invece un tocco di classe italiana, l’eleganza ricercata da Raoul nella vita di tutti i giorni. Meno estremo della AMG, il bolide del Tridente emana un fascino eterno, il compagno ideale per conciliare impegni professionali e vita privata, garantendo quel prestigio che solo una vettura di valore premium è in grado di offrire

Il passaggio dalla potenza bruta della Mercedes e dalla classicità della Maserati all’innovazione della Lotus Eletre racconta molto della maturità di Raoul Bova. Oggi l’attore sembra cercare un tipo di performance più intelligente, dove la velocità è supportata dalla tecnologia LIDAR (di cui la Lotus è dotata per la guida assistita) e dal rispetto per le prossime generazioni. Al volante della Lotus, Raoul Bova lancia un segnale: il vecchio modo di intendere il lusso sta andando in pensione. Il rombo del V8 è stato sostituito dal sibilo del futuro, ma lo stile resta quello dei giorni migliori.