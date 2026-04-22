Mentre nella Casa del Grande Fratello Vip sta facendo discutere il flirt con Lucia, fuori il cuore di Raul Dumitras è già occupato da un'auto: costa una fortuna

Ufficio Stampa Mercedes/IPA Raul Dumitras estremo in auto: il bolide del concorrente del Grande Fratello Vip

Se con Lucia Ilardo sarà più di un semplice bacio, lo sapremo solo vivendo. Intanto, Raul Dumitras sa che già una bellissima la aspetta in garage, un’auto a cui non puoi restare indifferente nemmeno se lo volessi. Le prestazioni elevate abbinate a un design “cattivo” la incoronano tra i SUV premium di punta, al punto da aver persuaso diversi VIP a scegliere proprio lei.

Fuoristrada estremo anche nel prezzo

Tempo qualche foto tattica piazzata sui social ed è scoppiato il caos: la Mercedes-AMG G63 di Raul Dumitras ti colpisce per imponenza e sfacciataggine, uno squalo su ruote che affonda le sue radici nel 1979. All’epoca del debutto, il veicolo doveva assolvere a scopi militari, ma l’ampio interesse suscitato indusse il produttore tedesco a decretarne il lancio su vasta scala e il successo commerciale gli diede ragione. Sebbene sia “addolcita” rispetto al modello bellico, non la confonderesti mai nel traffico grazie alle linee squadrate, alla ruota di scorta esterna e agli inconfondibili scarichi laterali molto AMG.

In contrasto con gli esterni, dove il metallo e la solidità hanno la meglio, gli interni sono da “Classe S sotto mentite spoglie”, un tripudio di pelle, Alcantara e fibra di carbonio. Il doppio schermo digitale permette di avere sempre sotto controllo le prestazioni del veicolo e di gestire i contenuti multimediali, mentre l’impianto audio Burmester è tarato per deliziare l’orecchio del Dumitras DJ, isolato dai rumori esterni nonostante la forma refrattaria ai flussi d’aria.

L’anima brutale del mezzo confluisce nel V8 4.0 biturbo firmato AMG da 585 CV e 850 Nm di coppia massima, un’esplosione di energia pronta a lanciare questa fortezza su ruote da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi. Ci riesce anche per il cambio automatico a 9 rapporti Speedshift, instancabile nel raccordo.

Non è una “tipa facile”: richiede sacrifici, tanto nel prezzo, capace di superare i 220.000 euro, quanto nei consumi, che arrivano facilmente a 3-4 km/l quando premi forte sull’acceleratore. Di rimando, comunica potere e successo, probabilmente la molla dietro la scelta di un fuoristrada così estremo, anche se la dotazione tecnica, completa di tre differenziali bloccabili, è da scalatore puro.

Grande Fratello Vip: curve sentimentali

Ma la vita di Raul non è fatta solo di motori ruggenti e asfalto. Proprio stasera, 22 aprile 2026, l’attenzione si sposta sul piccolo schermo per l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip. In un’edizione caratterizzata da ascolti altalenanti, condotta da Ilary Blasi con il supporto di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, il clima si preannuncia rovente dopo il piccolo incremento di share dell’ultimo appuntamento, arrivato al 17,31%.

Stasera si parlerà molto dei triangoli amorosi e delle dinamiche che vedono coinvolto proprio Raul Dumitras. Alessandra Mussolini, nel suo ruolo di “Cupido” della Casa, ha creato non poco scompiglio tra Raul, Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Mentre si attende il confronto di fuoco tra Antonella Elia e Paola Caruso, gli occhi saranno puntati su Raul per capire come evolverà il suo percorso sentimentale e se i consigli della Mussolini porteranno a una tregua o a nuovi scontri. Parcheggiata la G 63, a Raul tocca liberare i cavalli sotto i riflettori di Canale 5.