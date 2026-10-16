Ufficio Stampa Bentley/Getty Images Elisabetta II: una delle sue due Bentley resta invenduta

Neppure essere appartenuta alla regina Elisabetta II è bastato a trovare un nuovo proprietario. La Bentley Mulsanne Extended Wheelbase del 2016, utilizzata dalla sovrana britannica durante alcuni impegni ufficiali, è rimasta invenduta all’asta organizzata da Broad Arrow Auctions e fa un certo effetto, considerando il prestigio della precedente passeggera e la rarità dell’esemplare. Il prestigio della Corona, però, non è riuscito a fare breccia tra i potenziali acquirenti, chiamati a mettere sul piatto una cifra tutt’altro che trascurabile.

La vettura figurava tra i lotti della vendita online Global Icons: Zoute, conclusasi il 14 ottobre 2026. La stima oscillava fra 400.000 e 450.000 euro, ma secondo quanto riferisce Glenmarch, il database specializzato nelle aste automobilistiche, nessuno è riuscito a portarsela a casa. E chissà ora quale destino l’attende.

Un esemplare speciale

Se gli esemplari proposti ai clienti della Casa inglese fanno a pugni con la banalità, la Mulsanne passata all’asta eleva l’esclusività alla massima potenza. A occuparsene il reparto Press & Special Vehicles, incaricato di adattare l’abitacolo alle abitudini di Elisabetta II. Appena due le unità preparate: una è quella rimasto invenduta all’asta, l’altro è custodita nella collezione storica della Casa di Crewe.

Spesso Elisabetta II portava una borsetta Launer London con sé, ed è per questo che Bentley pensò di ricavarle uno spazio apposito all’interno della Mulsanne. I tecnici tolsero i braccioli centrali anteriori e al loro posto montarono un supporto progettato per custodirla durante gli spostamenti.

Nelle modanature in radica di noce erano inseriti gli stemmi reali. Sia questi ultimi sia il supporto della borsetta sono stati rimossi, su richiesta delle Royal Mews, quando l’automobile ha terminato il proprio servizio ufficiale.

Sono invece ancora presenti i rivestimenti in pelle Twine e Cumbrian Green, abbinati alla moquette in lana d’agnello. La carrozzeria sfoggia il Barnato Green, una tonalità che si sposa perfettamente con il carattere istituzionale dell’ammiraglia.

Un V8 da 530 CV al servizio della Corona

Sotto il cofano spinge il poderoso V8 biturbo da 6,75 litri, capace di sviluppare circa 530 CV. Non che gli spostamenti ufficiali di Elisabetta II richiedessero tanta potenza, ma Bentley non aveva certo intenzione di rinunciare alla tradizione delle sue grandi berline.

La denominazione Extended Wheelbase indica il passo allungato, studiato per concedere più spazio ai passeggeri posteriori. Proprio lì viaggiava la regina, accompagnata dall’autista in occasioni come il British Champions Day e le celebrazioni per il centenario del GCHQ.

Immatricolata nell’ottobre 2016 con la targa DG66 OKM, la Bentley rimase in servizio fino al 2019, successivamente tornò alla sede di Crewe, dove fu conservata fino a dopo la scomparsa della sovrana nel 2022. Nel marzo 2024 passò a un collezionista privato e nello stesso anno ottenne un riconoscimento al Concours of Elegance di Hampton Court Palace.

Il contachilometri segna circa 6.000 miglia, poco meno di 10.000 chilometri. Una percorrenza contenuta, che si aggiunge alla provenienza decisamente fuori dal comune.

Che fine farà l’auto della regina?

L’asta si è dunque conclusa senza un acquirente, ma sarebbe prematuro interpretare il risultato come una bocciatura definitiva. La valutazione teneva conto soprattutto della storia dell’esemplare, ben oltre il valore di una normale Mulsanne usata. Ci sarà da capire se il proprietario proverà nuovamente la strada dell’asta oppure cercherà un compratore attraverso una trattativa privata: al momento mancano annunci ufficiali in proposito.