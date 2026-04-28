Le pendenze più ripide e le critiche del web non hanno effetto sull’auto di Renato Biancardi: il concorrente del Grande Fratello Vip opta per un fuoristrada

Ufficio Stampa Land Rover/IPA La Land Rover di Renato Biancardi può affrontare anche le pendenze più ripide

Se alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip hanno preferito defilarsi un po’ dalle dinamiche, altri tracciano la loro rotta, incuranti degli ostacoli e delle possibile critiche. Renato Biancardi appartiene di certo alla seconda categoria: da quando è entrato nel reality di Canale 5 non ha mai volato basso, e la sua auto, la Land Rover Defender, ne è la sintesi visiva.

L’icona britannica del cantante

Proprio come il cantante, che tra le mura di Cinecittà ha affrontato ogni questione a viso aperto, il fuoristrada britannico resta un avamposto di solidità, dove la sostanza conta ancora molto più dell’apparenza. Gli scatti della vettura pubblicati sui social seguono un copione fin troppo facile da leggere. La Defender gode di enorme reputazione tra gli addetti ai lavori, al punto da essere usata persino dalla Polizia di Stato.

In suo favore parla la lunga storia, iniziata su una spiaggia gallese subito dopo la Seconda guerra mondiale, nel 1947 a voler essere precisi, quando i progettisti la concepirono come uno strumento di lavoro inarrestabile. Prima di diventare un’icona lifestyle da ammirare nei profili di Renato, ha portato avanti il credo di Land Rover per decenni, resa riconoscibile dai pannelli in alluminio e dagli sbalzi corti: un simbolo di resistenza.

Sostenuta da risultati commerciali sempre favorevoli, la marcia trionfale porta all’attuale generazione, in cui gli ingegneri hanno cercato di far incontrare il passato e il presente. Il vecchio telaio separato a una moderna monoscocca in alluminio non è altro che un pallido ricordo, ma sotto la carrozzeria continua a pulsare il cuore del mulo da fatica: con una capacità di guado di 900 mm e il sistema Terrain Response 2, la versione L663 può superare anche pendenze proibitive per altri mezzi.

Sul mercato esistono diverse varianti, dalla compatta e scenografica 90 alla altamente versatile 110, ciascuna rivolta a un bacino di pubblico ben preciso, accomunato da un budget importante: in Italia i prezzi in Italia partono da 72.700 euro. Sebbene Biancardi non si sia sbottonato sulla variante selezionata, i fan già ce lo vedono sulla 110 con motorizzazione diesel mild hybrid (come la D250 o la D350), che privilegia la concretezza del sei cilindri in linea rispetto ai vezzi dei benzina.

Grande Fratello Vip: alla prova del fango

Dal dominare il fango sul fuoristrada a farsi affondare nel fango delle polemiche televisive il passo è breve. Spenta la sua Defender, Renato Biancardi deve ora capire se la sua “corazza” basterà a reggere l’urto mediatico, perché a Cinecittà non ci sono blocchi del differenziale che tengano quando il televoto inizia a tirare brutta aria. Condotta come sempre da Ilary Blasi, la puntata del Grande Fratello Vip di martedì 28 aprile affronterà gli ultimi sviluppi nella Casa, con le telecamere puntate sull’ingresso di Valeria Marini e sulla leadership di Alessandra Mussolini, mai così a rischio.

A meno di un mese dalla finale del 19 maggio, un televoto decreterà chi tra Lucia Ilardo, Marco Berry, Paola Caruso e la Mussolini dovrà abbandonare il gioco. Renato Biancardi sembra poter stare tranquillo, ma, si sa, le sorprese nel programma sono dietro l’angolo.