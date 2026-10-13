Getty Images RJ Mitte: l'auto inaspettata dell'attore di Breaking Bad

Una Vespa, per andare e tornare dal set di Breaking Bad. Era questa, almeno all’inizio, l’idea di RJ Mitte, alla ricerca di un mezzo per raggiungere le riprese. Poi la scelta era caduta su tutt’altro: una vecchia americana, un mito degli anni Sessanta scolpito nell’immaginario del Made in Usa. La notizia della morte dell’attore, scomparso a soli 34 anni, riporta alla memoria soprattutto Walter White Jr., il personaggio capace di regalargli la notorietà, eppure Mitte, lontano dalle telecamere, aveva anche un’accesa passione per le automobili.

Gli piaceva guidarle, conoscere cosa si nascondeva sotto il cofano e provare a sistemarle se smettevano di funzionare. Non era insomma soltanto una questione di scegliere un’auto bella da vedere. E quella comprata durante gli anni di Breaking Bad ne è forse l’esempio migliore.

Così raggiungeva il set

A raccontare come fosse arrivato alla Mercury Cougar fu lo stesso Mitte, durante un’intervista concessa al sito di AMC, l’emittente che mandava in onda Breaking Bad. All’epoca gli serviva qualcosa per recarsi al lavoro e aveva pensato a una Vespa, abbastanza pratica da poterla usare con disinvoltura negli spostamenti quotidiani. Ma poi, anziché su una due ruote, virò su una Cougar del 1969: non era una macchina nuova né una macchina banale per un ragazzo.

La Cougar non fu l’unico mezzo di cui Mitte parlò pubblicamente. Nel 2021, intervistato da Talkhouse, aggiunse di possedere anche una Nissan, senza però precisare il modello, e soprattutto di avere a disposizione un vecchio scuolabus, sul quale aveva cominciato a lavorare per trasformarlo in un veicolo da viaggio. Non sappiamo se sia riuscito a completare il progetto, ma l’idea era quella di poter partire con un mezzo sistemato secondo le proprie esigenze e non si trattava di un semplice desiderio, visto che l’autobus lo aveva già comprato. Tra le auto, gli sarebbe piaciuto avere una Buick Roadmaster del 1949, un’altra americana d’epoca. Non risulta però che sia mai riuscito ad acquistarne una.

La Challenger di Breaking Bad

In Breaking Bad, Walter White Jr. sale al volante di una Dodge Challenger SRT8 regalatagli dal padre nonostante le proteste di Skyler, contraria a una spesa del genere mentre la famiglia deve fare i conti con una situazione sempre più complicata. Fuori dal set, invece, non sembra essergli appartenuta nessuna Challenger, a differenza della Mercury Cougar del 1969, personalmente comprata durante gli anni delle riprese.

La Mercury Cougar aveva debuttato nel 1966, quando Ford decise di affiancare alla Mustang una proposta destinata al marchio Mercury. La parentela tra le due era evidente, anche se la Cougar cercava di conquistare un pubblico interessato a qualcosa di più raffinato rispetto alla celebre pony car. Il modello del 1969, quello scelto da Mitte, apparteneva alla prima generazione e aveva ricevuto un aggiornamento della carrozzeria, con un frontale ridisegnato e proporzioni ancora più generose. Sotto il cofano trovavano posto motori V8 di diversa cilindrata, ma non sappiamo quale equipaggiasse l’esemplare dell’attore. Resta il fatto che, per raggiungere le riprese di una serie destinata a diventare un fenomeno mondiale, Mitte aveva preferito una macchina già quarantenne.