Ufficio Stampa Porsche/Getty Images Roby Facchinetti: classe ed eleganza anche al volante della sua auto

Tanto nei motori quanto nell’arte ci sono icone che per farsi notare non devono alzare i toni. Roby Facchinetti, figura leggendaria della musica italiana e anima dei Pooh, sposa il concetto di eleganza dinamica in auto. Non stupisce, dunque, la sua scelta di affidarsi alla grinta e all’eleganza della Porsche Macan T, un modello che al pari di una grande composizione coniuga sapientemente equilibrio, precisione e una classe mai sopra le righe.

Una bellezza sportiva per il cantante

I più navigati conoscitori del marchio Porsche definiscono la Macan T come la versione più “furba” della gamma termica. Nel quartier generale di Stoccarda la lettera T di Touring identifica le vetture in cui il piacere di guida precede la pura esibizione di cavalli, in cui Roby Facchinetti, abituato a una vita scandita da ritmi serrati e tour infiniti, ha trovato la compagna ideale: rispetto alla GTS è meno radicale, ma offre il miglior setup telaistico per un uso quotidiano.

Nonostante i 265 CV del suo 2.0 turbo garantiscano brio e una coppia di 400 Nm sempre pronta a “battere un colpo”, la Macan T è più sobria di una supercar. Grazie al magistrale lavoro in sinergia tra il sistema PASM e il pacchetto Sport Chrono – di serie su questa variante – l’auto risponde con precisione ai comandi, dando una sensazione di controllo tipica delle sportive di razza, senza però rinunciare al comfort necessario per affrontare i lunghi viaggi in totale relax

Dal punto di vista estetico, Facchinetti si affida a una Porsche “bassa di voce”: aggressiva, ma misurata. Dettagli in Agate Grey Metallic e cerchi da 20 pollici in finitura scura regalano alla vettura un aspetto cupo e raffinato, mentre l’abitacolo conserva l’impostazione analogica, apprezzata da un uomo capace di riconoscere ancora il valore artigianale. Prima di salire sul palco può affrontare un momento di pausa rigenerante su un mezzo qualitativamente eccelso, dalle quotazioni oscillanti tra i 70.000 e i 90.000 euro, degni della statura della Macan T, una garanzia di viaggi piacevoli e versatilità.

Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena: lo show evento

In auto Roby Facchinetti sale sulla sofisticata Macan T, stasera, sabato 23 maggio, la sua energia sarà, però, tutta concentrata sull’Arena di Verona, cornice di Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena, lo show evento in onda su Canale 5 celebrante i 60 anni di carriera di una band entrata nel gotha della musica italiana.

Condotta da Michelle Hunziker, la serata sarà un viaggio intimo e monumentale. Roby, insieme a Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, si riapproprierà di strumenti che sono stati la colonna sonora di generazioni, in un momento toccante, data la recente scomparsa di un fan storico proprio all’Arena.

Tra ospiti d’eccezione come Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, ed Ermal Meta, nonché le gloriose note dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, Roby Facchinetti guiderà il pubblico in un’esperienza immersiva, dove l’anima immortale delle canzoni farà cantare a squarciagola i fan. Un appuntamento imperdibile se volete vedere il vostro idolo non solo al volante della sua Porsche, ma nel suo habitat naturale: sotto i riflettori, a regalare emozioni.