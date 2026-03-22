Grande new entry della quinta stagione di Imma Tataranni, Rocco Papaleo ha diviso la scena in Si vive una volta sola con Carlo Verdone e un'auto compatta

Ufficio Stampa Opel/Getty Images Rocco Papaleo, nuovo ingresso nella serie Imma Tataranni, ha provato un'auto compatta e razionale sul set di Si vive una volta sola con Carlo Verdone

Cinema e motori: due rette che spesso si incontrano, ma raramente un‘auto e un attore come Rocco Papaleo riescono a creare un binomio così naturale sullo schermo. New entry della quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, l’interprete lucano divise la scena in Si vive una volta sola con Carlo Verdone e la Opel Crossland X, una compagna di viaggio d’eccezione. Il SUV protagonista delle riprese sul set esprimeva l’essenza della concretezza meglio di tanti inutili convenevoli.

Un SUV razionale per la vita di tutti i giorni

Sulla piattaforma condivisa con il gruppo PSA (la stessa della Peugeot 2008 di prima generazione), la Opel Crossland X del 2020 non si è mai spacciata per ciò che non era. Invece di rivendicare presunte velleità sportive, ha rispolverato i principi chiave di una familiare da città: lo spazio e la facilità di guida.

Con una lunghezza di soli 421 cm, si muoveva agilmente nel traffico (caratteristica esaltata in diverse sequenze del film di Verdone), ma nascondeva un salotto di bordo sorprendentemente sfruttabile. Il bagagliaio, che variava da 410 a ben 1255 litri, era uno dei migliori della categoria B-SUV, rendendola una scelta intelligente per via tanto delle dimensioni da utilitaria quanto dell’abitabilità da segmento superiore.

È tutta una questione di efficienza: il prezzo dell’usato

Passando alle motorizzazioni, il listino della Crossland X testata da Rocco Papaleo proponeva soluzioni ottimali in termini di costi di gestione. La gamma benzina si basava sull’architettura a 3 cilindri, dove il 1.2 aspirato da 83 CV strizzava l’occhio ai neopatentati e alle anime da città, un gradino sotto il 1.2 turbo da 110 e 130 CV, una combinazione di brio (fino a 230 Nm di coppia) e parchi consumi, tra i 5 e i 6 litri ogni 100 km. Infine, il 1.5 Diesel Ecotec da 102 e 120 CV permetteva di percorrere quasi 25 km con un litro, andando incontro alle richieste dei grandi viaggiatori.

Il mercato dell’usato offre oggi la vettura a quotazioni molto interessanti, nell’ordine tra i 9.000 e i 15.000 euro, a fronte di un equipaggiamento all’avanguardia, comprensivo di Apple CarPlay, Android Auto e sistemi di sicurezza come la frenata automatica d’emergenza.

Imma Tataranni: talento e simpatia al servizio

Proprio parlando di grandi cast e volti familiari, l’attesa dei telespettatori è rivolta alla puntata di domenica 22 marzo. Su Rai 1 va infatti in onda la terza e penultima puntata della quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Dopo il successo travolgente dei primi episodi, capaci di superare il 23% di share, il nuovo caso, intitolato La colpa si sconta vivendo, promette scintille.

Mentre Imma indaga sulla misteriosa morte dell’avvocato Pignatelli, i fan della serie potranno osservare da vicino le dinamiche del nuovo cast. Tra le novità principali della stagione spicca proprio Rocco Papaleo, nei panni di Altiero Galliano, insieme a Lodo Guenzi. In un intreccio tra carriera, gelosie di Pietro e il feeling sempre più evidente con Mike, l’appuntamento si preannuncia decisivo per le sorti del Sostituto Procuratore più amato d’Italia. Dal cinema, su una Opel, o in TV, tra i vincoli di Matera, Papaleo continua a portare in scena con talento e simpatia l’Italia di oggi.