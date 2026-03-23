Ufficio Stampa Mercedes/Getty Images Tra le vittime di Scherzi a parte, Rosa Chemical provoca pure in auto

L’audacia si può manifestare in varie forme, anche tramite le auto che guidi come nel caso di Rosa Chemical. Tra le vittime di Scherzi a parte, nella puntata in onda lunedì 23 marzo su Canale 5, il poliedrico artista non si è mai negato all’attenzione dei follower, concedendo loro uno sguardo privilegiato sul garage personale, in cui trovano spazio due dei fuoristrada più desiderati e riconoscibili sulla faccia della Terra. I giganti in questione, immortalati in scatti condivisi in rete, esprimono due concezioni opposte di lusso e potenza su quattro ruote.

Mercedes-AMG G63: 850 Nm di coppia e un prezzo estremi

La Mercedes-AMG G63 sfoggiata da Rosa Chemical incarna la potenza brutale. Dal punto di vista meccanico spicca il V8 4.0 biturbo capace di erogare ben 585 CV e una coppia mostruosa di 850 Nm. Nonostante la massa superi le 2,5 tonnellate, il colosso scatta da 0 a 100 km/h in appena 4,4 secondi. Le credenziali giustificano un prezzo in grado di superare agevolmente i 220.000 euro con gli optional: il telaio a longheroni e i tre differenziali bloccabili derivano dal contesto militare, adattati a un abitacolo dove il doppio display MBUX da 12,3 pollici e la pelle Nappa offrono un comfort regale.

Se le immagini della Classe G risalgono al 2023, sono invece più recenti quelle raffiguranti la Land Rover nella sua generazione L663. A differenza del “cubo” di Stoccarda, un mezzo vecchia scuola, la vettura britannica dispensa classe premium moderna. Senza sacrificare le doti off-road, la struttura monoscocca in alluminio e le sospensioni indipendenti garantiscono un comfort superiore.

La gamma offre soluzioni adatte a ogni esigenza, dal 3.0 mild hybrid fino all’estrema variante OCTA mossa da V8 4.4 biturbo da 626 litri, pronto a polverizzare lo 0-100 in meno di 5 secondi e di affrontare guadi profondi 90 centimetri grazie al sofisticato sistema Terrain Response. Il prezzo d’attacco è in questo caso fissato intorno ai 65.000 euro, raddoppiabile nelle versioni V8. Le differenze economiche e di assetto non tolgono un fatto: entrambe le vetture sanno come catalizzare l’attenzione, degne estensioni della personalità pubblica di Rosa Chemical, uno abituato a infrangere tabù sociali.

Scherzi a parte: l’ultima sgommata

La visibilità e il temperamento dell’artista lo hanno reso un personaggio riuscito in TV. Dopo la partecipazione a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, il 28enne torna in TV lunedì 23 marzo nei panni meno piacevoli di bersaglio di Scherzi a parte, in onda in prima serata su Canale 5. Affidato quest’anno alla conduzione di Max Giusti, il programma chiude la sua stagione con un appuntamento ricco di vittime illustri. Insieme all’artista, sono cadute nelle trappole della trasmissione pure Alessia Marcuzzi, Simona Ventura, Gianluigi Nuzzi e Sal Da Vinci.

La nuova edizione dello show ha visto Giusti impegnato non solo come conduttore, ma anche come interprete di monologhi e imitazioni originali che hanno accompagnato i filmati degli scherzi. Con la voce narrante di Melina Martello e la nuova sigla firmata dai Planet Funk, lo show della rete ammiraglia Mediaset ha tenuto alto l’interesse del pubblico. Di solito dominante sulle auto, Rosa Chemical testa stavolta l’autocontrollo nelle situazioni assurde e imprevedibili orchestrate dal team di autori.