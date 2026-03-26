Dalle supercar ai video cult, le auto sono parte dell'universo di Rosalia: la cantante ha fatto preoccupare i fan per lo stop forzato nel tour a Milano

Ufficio Stampa Lamborghini/Getty Images Pick-up personalizzati e supercar: tutte le auto di Rosalia, colpita da problemi di salute durante il concerto a Milano

Dietro le hit, dietro la fama, dietro le auto Rosalia nasconde anche un lato più fragile. Se ne sono resi conto i fan della cantante presenti giovedì sera al Forum di Assago, quando un malore ha costretto l’artista spagnola a scendere dal palco. Nonostante la grinta che l’accompagna fin dagli esordi, la ragazza ha stoppato tutto, provata da un’intossicazione alimentare durante l’unica tappa italiana del suo attesissimo tour. L’augurio è di rivederla quanto prima in splendida forma e, perché no, magari al volante di uno dei bolidi da lei utilizzati negli anni.

Il pick-up “Motomami”: personalizzazione estrema

Tra i pezzi forti della collezione automobilistica di Rosalia occupa un posto di prima classe il Ford F-150 Raptor di terza generazione dal valore superiore ai 100.000 dollari. Il pick-up del marchio americano incute timore solo a guardarlo, dopo la preparazione di The Auto Firm. Fuori la vernice satin black conferisce un aspetto militare e stealth, che i cerchi neri AVT72 enfatizzano a loro volta.

Tuttavia, all’apertura della portiera l’aggressività lascia spazio a un interno custom in pelle rosa chiaro: come per l’artista, la corazza d’acciaio nasconde un cuore morbido e pop. Il motore 3.5 V6 EcoBoost biturbo da 456 CV divora dune e sterrati, assistito dalle sospensioni a lunga escursioni FOX Racing e dalla specifica taratura della modalità Baja.

Le supercar nei videoclip

In occasione dell’uscita dell’album Lux, Rosalia ha seminato scompiglio lungo le vie di Madrid a bordo di una leggendaria Nissan Skyline GT-R R33. Sebbene meno glorificata della successiva R34, la creatura nipponica ha tanto da offrire a livello di performance con il motore RB26DETT biturbo. Mantenere la configurazione originale giapponese (RHD) per sfilare a Madrid denota una scelta purista, volta a preservare l’integrità tecnica.

Archiviate le atmosfere JDM, il garage di Rosalia si accende con il ruggito tricolore della Lamborghini Huracan Spyder, che domina la scena nel video La Perla. Il V10 aspirato da oltre 600 CV potrebbe condurla ovunque a velocità siderale, ma qui la supercar di Sant’Agata Bolognese è soprattutto un mezzo da esposizione. La linea tagliente e il sound viscerale del motore diventano parte integrante della narrazione, rappresentando un controllo assoluto che non ha bisogno di urlare per intimidire.

Parallelamente al successo del brano, capace di risuonare milioni di volte nelle cuffie degli ammiratori, la Rolls-Royce Phanto si staglia come un simulacro estetico tra le dune del deserto. Dimensioni monumentali, porte controvento e un V12 da 6.75 litri che si muove in un silenzio quasi mistico: così la vettura britannica ha restituito vigore al marchio sotto l’egida BMW. In questo scenario, simboleggia una ricchezza da immolare all’altare, un contrasto potente tra l’opulenza degli interni in radica e l’ambiente circostante.

Lo stop forzato a Milano

Milano aspettava Rosalia da mesi, eppure il sold out di Assago si è trasformato in un finale amaro. A metà serata, la cantante è stata costretta a gettare la spugna: uno stop improvviso che ha gelato l’entusiasmo del pubblico proprio mentre lo show stava entrando nel vivo. L’intossicazione alimentare ha mandato fuori giri il motore della Motomami, ma superato il pit-stop improvviso, i dubbi stanno a zero: la ripartenza non è un’ipotesi, ma solo una questione di tempo.