Ufficio Stampa Mercedes/Getty Images In auto Sabrina Ferilli non fa rumore: il C-SUV elettrico della protagonista di Gloria

Stile, praticità e un pizzico di anima romana che non guasta mai: il legame tra una grande auto e un’icona come Sabrina Ferilli nasce su tre capisaldi. Per muoversi tra i set della Città Eterna, l’attrice ha messo nel mirino un’elettrica dalla tecnologia avanzata e confortevole al punto giusto. In un post condiviso sui suoi profili social nel 2022 (in collaborazione con Europcar), Sabrina Ferilli appariva al volante di una Mercedes EQA, invitando i follower a riscoprire le bellezze della Capitale a impatto zero. Ma cos’ha di speciale questo SUV compatto che ha convinto persino “la Sabrina nazionale”?

Quanto costa il C-SUV guidato dall’attrice

A differenza di altre Mercedes in commercio, la EQA non nasce per impressionare. Basata sulla solida piattaforma MFA2 (la stella della GLA), si classifica nella categoria dei C-SUV, con una lunghezza di poco inferiore ai 4,50 m: il massimo se vuoi districarti nel traffico caotico del Lungotevere accedendo a interni spaziosi.

Per quanto riguarda l’aspetto più tecnico, la carrozzeria, muscolosa e aerodinamica, monta una batteria da 66,5 kWh reali nella versione 250, che offre un’autonomia stimata tra i 426 e i 490 km nel ciclo WLTP. Un guidatore abbastanza esperto può superare di gran carriera i 400 km, niente affatto pochi sia che tu abbia in mente di concederti un pomeriggio in centro oppure goderti un weekend fuori porta verso il litorale laziale.

Non aspettatevi una sportiva brucia-semafori, ma una compagna di viaggio fluida e silenziosa. La scheda indica una potenza di 140 kW (190 CV) e una coppia motrice istantanea di 375 Nm, scaricati su strada in uno “0-100” in circa 8,9 secondi e una velocità massima autolimitata a 160 km/h. E se vai di fretta? La ricarica rapida in corrente continua (DC) fino a 100 kW permette di passare dal 10% all’80% della carica in circa mezz’ora. I prezzi di listino partono da circa 56.000 euro e superano i 67.000 nel caso delle più ricche versioni AMG, a confermare il posizionamento premium del brand.

Il ritorno di Gloria: una spinta silenziosa verso la redenzione

Si sa, Sabrina Ferilli è una donna dalle mille sorprese, propensa a uscire dalla comfort zone. Nel 2022 aveva stupito alla guida della Mercedes EQA, con cui sembrava trovarsi in perfetta sintonia. Lo stesso pubblico che la seguiva allora non può perdersi il TV movie Gloria – Il ritorno, in onda martedì 3 marzo 2026 su Rai Uno.

Nel nuovo capitolo, ritroviamo la diva Gloria Grandi alle prese con le conseguenze delle sue bugie e un difficile percorso di rinascita. Dopo il carcere e la custodia cautelare, Gloria è costretta a confrontarsi con le sue origini al Tufello e con una biografia non autorizzata che ne minaccia il passato. Come sottolineato dal regista Giulio Manfredonia, si tratta di un viaggio intimo e privato, una favola moderna sulla riconciliazione con sé stessi.

Sabrina Ferilli gestisce i flussi emotivi della sua Gloria naturalmente, lo stesso modo con cui ha gestito gli elettroni della vettura tedesca: zero strappi, largo alla coppia istantanea necessaria a lasciarsi alle spalle i pesi del passato e affrontare la salita verso la redenzione con una spinta silenziosa, ma assolutamente inarrestabile.