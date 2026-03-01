Sal Da Vinci trionfa al Festival di Sanremo 2026, ma il SUV del cantante napoletano è da "normal people": le caratteristiche e i prezzi del SUV compatto

Il 2026 è l’anno della consacrazione definitiva, in auto, però, Sal Da Vinci non ostenta bolidi irraggiungibili o prototipi da milioni di euro. Con il trionfo al Festival di Sanremo, il cantante napoletano corona una settimana pressoché perfetta, in cui è riuscito nel difficile compito di mettere d’accordo pubblico e critica. Il successo del brano Per sempre sì lo riporta sul tetto della musica italiana, e il meglio deve ancora venire. Tra studi di registrazione, tappe del tour e la partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest, lo attendono una marea di trasferte sulla sua vettura.

Il SUV compatto del cantante napoletano: i prezzi

Nonostante occupi da decenni una posizione di rilievo nella discografia partenopea, Sal Da Vinci è uno che non si è mai montato la testa. Invece di buttarsi a capofitto sulla prossima supercar, ha scelto un modello accattivante esteticamente, ma da persona comune come la Mini Countryman. Rispetto alla versione precedente, la nuova generazione, disponibile sul mercato italiano a prezzi di listino da 33.806 euro, è cresciuta nelle dimensioni, arrivando a circa 444 cm di lunghezza, che la collocano con decisione nel segmento C. Ormai ha smesso di essere la “piccola” di casa, e ce ne rendiamo conto anche per lo spazio di carico, che dai 450 litri arriva a sfiorare i 1.450 con i sedili abbattuti.

Motori: tra spinta ibrida e potenza pura

Scendendo nei dettagli tecnici, la gamma offre soluzioni adatte a ogni esigenza, accomunate dal celebre “go-kart-felling” del marchio. L’opzione entry-level è rappresentata dal 1.5 mild-hybrid da 170 CV, un tre cilindri turbo fluido e parco nei consumi, all’altezza del traffico cittadino.

Se vai alla caccia di prestazioni superiori, la versione S ALL4 fa al caso tuo: il 2.0 TwinPower Turbo da circa 241 CV viene supportato dalla trazione integrale intelligente di serie. E fa ancora meglio la cattivissima John Cooper Works (JCW), capace di offrire 312 CV e una coppia generosa, per uno scatto da 0 a 100 km/h in poco più di 5 secondi. Non manca la variante elettrica SE ALL4, con circa 450 km di autonomia (WLTP) e una ricarica rapida in corrente continua, ideale per viaggiare in totale silenzio tra Napoli e Roma.

Sanremo 2026: l’accordo tra l’Ariston e lo schermo OLED

Sal Da Vinci ha trionfato a Sanremo 2026 dopo un avvincente confronto finale con Sayf, Ditonellapiaga, Arisa e il duo Fedez & Masini. Ma se sul palco la scena era tutta per le grandi voci e gli arrangiamenti orchestrali, a bordo della Countryman il “direttore” è lo schermo OLED circolare da 9,4 pollici. È lì che passa tutto, dalla musica al navigatore, e Sal può gestire ogni funzione semplicemente parlando con l’assistente vocale “Hey Mini”. È una comodità non da poco per chi vive tra una telefonata e l’altra o vuole cambiare traccia tenendo lo sguardo fisso sulla strada.

L’ambiente è curatissimo, con luci soffuse che cambiano tonalità e materiali di fascia alta. Sotto la carrozzeria, un pacchetto di aiuti alla guida rende i viaggi meno stressanti. Tra il cruise control e i sistemi ausiliari, le lunghe tratte autostradali diventano decisamente più riposanti. Proprio come una canzone che resta nel cuore, la Mini di Sal Da Vinci promette di accompagnarlo “per sempre” (o quasi) lungo le strade del suo nuovo, grande successo.