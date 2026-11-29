Salvo Ficarra custodisce in garage una Fiat 500 e una curatissima Dune Buggy, acquistata in omaggio a Bud Spencer e Terence Hill, suoi idoli cinematografici

Getty Images Salvo Ficarra: nel suo garage un omaggio a Bud Spencer e Terence Hill

Il suo mestiere è far ridere. Fuori dalle scene Salvo Ficarra ha però una passione quasi sacra: quella per la sua Dune Buggy, da trattare con i guanti soprattutto se sulla carrozzeria spunta un graffio. È quanto rivelato dallo stesso comico siciliano in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano nel gennaio 2025, insieme all’inseparabile Valentino Picone.

Alla domanda su quali sfizi si fossero concessi grazie al successo professionale, il palermitano ha confessato il suo amore per i viaggi e ha raccontato di possedere due vetture legate all’immaginario collettivo degli italiani. Nel 2000 ha comprato una Fiat 500 per l’equivalente di soli 1.000 euro, e ha messo in garage pure la Buggy, spinto dall’ammirazione nei confronti di Bud Spencer e Terence Hill, un’altra coppia capace di attraversare intere generazioni di spettatori.

La Fiat 500 acquistata per mille euro

Sui particolari Ficarra preferisce far correre l’immaginazione del lettore. Tuttavia, il periodo dell’acquisto ci porta a escludere che sia la reinterpretazione moderna presentata dalla Casa torinese nel 2007. La storica utilitaria, frutto della fantasia di Dante Giacosa, ha accompagnato gli italiani negli anni del boom economico, offrendo a numerose famiglie la possibilità di acquistare la prima automobile.

Appena 297 cm separavano i due paraurti della Nuova 500, presentata da Fiat nel luglio del 1957. Un piccolo bicilindrico da 479 cc, raffreddato ad aria, muoveva le ruote posteriori. Poi, nel 1965, il Lingotto ha apportato alcune modifiche alla carrozzeria e giusto allora, sulla 500 F, le portiere hanno cominciato ad aprirsi nel senso convenzionale, a differenza delle serie precedenti. Nonostante la sua erede, la 126, l’avesse già lanciata nel 1972, Fiat ha continuato a fabbricare la 500 per altri tre anni. Lo spirito del modello rivive oggi nei raduni che richiamano gli appassionati lungo tutta la Penisola.

La Dune Buggy in omaggio a Bud Spencer e Terence Hill

A giudicare dalle precauzioni adottate da Ficarra, la seconda vettura occupa un posto speciale nel suo cuore: alla minima imperfezione della carrozzeria, il comico si rivolge al carrozziere. Ed ecco scattare spontanea l’associazione con Altrimenti ci arrabbiamo!, la pellicola del 1974 diretta da Marcello Fondato, nella quale Bud Spencer e Terence Hill si contendono una Dune Buggy rossa dal caratteristico tettuccio giallo, vinta a pari merito in una gara automobilistica.

Ma le origini della Dune Buggy risalgono al decennio precedente, in California. Con la meccanica del Maggiolino Volkswagen l’americano Bruce Meyers aveva progettato un mezzo leggero, adatto alle escursioni sulla sabbia. La carrozzeria in fibra di vetro e le ruote scoperte hanno contribuito alla popolarità della formula, ripresa in seguito da numerosi costruttori. In Italia si è cimentata nell’impresa la Puma di Adriano Gatto, produttrice della Dune Buggy utilizzata nel celebre film.

Domenica In: spazio al cinema

Su Rai Uno, nel pomeriggio di domenica 29 novembre, Salvo Ficarra e Valentino Picone saranno ospiti a Domenica In. Accolti da Mara Venier, presenteranno La notte delle fragole, il loro nuovo film, nelle sale cinematografiche italiane da giovedì 26 novembre. Negli studi Fabrizio Frizzi di Roma è atteso pure Alberto Ravagnani, concorrente dell’attuale edizione di Ballando con le stelle, che ripercorrerà le tappe della propria vita e parlerà della decisione di abbandonare il sacerdozio.

La puntata avrà una durata inferiore rispetto al consueto: il programma comincerà alle 14 su Rai Uno e intorno alle 14.55 lascerà spazio alla finale di Coppa Davis, nella quale l’Italia andrà a caccia del quarto titolo consecutivo.