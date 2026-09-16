Samira Lui ha ritirato la sua nuova auto da Merbag, diventando volto immagine del gruppo. Per mettersi al volante sono richiesti poco più di 37.000 euro

Ufficio Stampa Mercedes/Getty Images Samira Lui: una compatta per la vita di ogni giorno

Una vocale Samira Lui sembra averla comprata in concessionaria: la “A”. La showgirl de La ruota della fortuna ha optato per una Mercedes Classe A ed è già passata da Merbag, concedendosi naturalmente qualche scatto prima di mettere in moto. Accompagnate dall’annuncio della collaborazione con la showgirl – nominata volto immagine per le prossime iniziative del gruppo – le foto hanno fatto il giro dei social, trovando il puntuale riscontro dei fan, curiosi di scoprire tutti i dettagli del modello, compreso il motore, non meglio specificato.

Poco male, perché possiamo almeno farci un’idea della spesa dando un’occhiata a quanto chiede oggi Mercedes per la sua compatta. La porta d’ingresso è fissata a 37.053,20 euro sul mercato italiano. Poi dipende parecchio da cosa si mette nel carrello, visto che la Classe A lascia scegliere tra diverse motorizzazioni e il prezzo può oltrepassare quota 50.000 euro. Una forbice piuttosto ampia, insomma, e dalle immagini della consegna è difficile capire in quale punto si trovi quella scelta da Samira.

Una compatta pensata per tutti i giorni

Da tempo la Classe A occupa il gradino d’ingresso nell’universo Mercedes e nel corso delle generazioni ha cambiato spesso pelle fino ai giorni nostri, con dimensioni adatte alla città e un abitacolo dove gli schermi hanno ormai preso il posto di buona parte dei vecchi comandi. Un’impostazione che le permette di giocare la carta premium senza raggiungere gli ingombri delle berline e dei SUV superiori della Stella.

Tra le opzioni disponibili rientra la versione plug-in hybrid, accreditata di un’autonomia elettrica che può raggiungere gli 81 km. Il sistema abbina un quattro cilindri a benzina a un motore elettrico, con la possibilità di utilizzare la componente a batteria soprattutto negli spostamenti quotidiani. La ricarica rapida può richiedere circa 25 minuti nelle condizioni indicate dal concessionario.

Per orientarsi nella gamma bisogna però mettere in conto parecchie sigle, perché sotto il cofano della Classe A convivono soluzioni differenti. Il benzina rappresenta la scelta più tradizionale, il diesel continua a prestarsi meglio alle lunghe percorrenze e l’ibrido ricaricabile aggiunge la possibilità di percorrere buona parte degli spostamenti brevi affidandosi alla batteria.

Inevitabilmente differiscono potenza e prezzo, motivo per cui conoscere la versione consegnata a Samira aiuterebbe a trarre le conclusione. Dalle immagini pubblicate da Merbag questo dettaglio rimane fuori dall’inquadratura e tanto vale lasciare perdere il gioco degli indovinelli: alla Ruota, almeno, per quelli danno dei premi.

In prima serata con Gerry Scotti

Per Samira Lui si tratta quindi di un’auto lontana dagli eccessi che spesso accompagnano il garage dei personaggi televisivi. La Classe A resta una Mercedes, con tutto ciò che comporta in termini di immagine, ma appartiene a quella parte della gamma pensata adatta all’utilizzo ogni giorno. E considerando gli impegni televisivi della sua nuova proprietaria, i chilometri da macinare difficilmente mancheranno.

Archiviata per qualche ora la Classe A, questa sera Samira Lui ritrova Gerry Scotti nello studio de La Ruota della Fortuna, il quiz di Canale 5 in cui la showgirl affianca Gerry Scotti, in ruolo ormai diventato una presenza stabile del programma.