Sandro Tonali alterna due auto molto diverse: una Ferrari 296 GTB da 830 CV e una Mercedes-AMG G 63, potente fuoristrada spinto da un V8 biturbo di 4,0 litri

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Ferrari/Getty Images Le auto di Sandro Tonali: esemplari di lusso

Tra i nomi più attesi della Nazionale per il test di questa sera contro il Belgio emerge quello di Sandro Tonali. Fuori dal campo, l’ex centrocampista del Milan, oggi al Tottenham, è stato ripreso al volante di auto decisamente impegnative, tra cui una Ferrari 296 GTB e una Mercedes-AMG G 63.

La Ferrari 296 GTB del centrocampista italiano

Il bolide di Maranello è già salito alle cronache, ma per i motivi più sbagliati, durante la militanza di Tonali nel Newcastle. Con la sua 296 GTB il calciatore aveva raggiunto il St James’ Park, affidando la vettura a un addetto affinché la parcheggiasse: se ne pentì presto, il tempo di vedere il cerchione anteriore destro sfregare contro il marciapiede. La disavventura, ripresa in un video, ha rapidamente fatto il giro dei social.

Dietro ai sedili trova posto un V6 biturbo di 2.992 cm³, affiancato da un motore elettrico. Gli 830 CV disponibili arrivano dalla combinazione tra le due unità, con la trazione affidata alle ruote posteriori e il cambio doppia frizione a otto marce. Numeri alla mano, la 296 GTB impiega 2,9 secondi nello 0-100 km/h e può spingersi a oltre 330 km/h.

La batteria da 7,45 kWh consente di percorrere alcuni tratti affidandosi soltanto alla componente elettrica. Con la 296 GTB Ferrari ha inoltre riportato il sei cilindri su una propria sportiva stradale, scegliendo stavolta di abbinarlo alla tecnologia ibrida plug-in.

La Mercedes-AMG G 63

Nel garage di Tonali trova poi posto una Mercedes-AMG G 63, trapelata in un filmato pubblicato sui social mentre si stava recando al campo d’allenamento ai tempi del Newcastle. L’impostazione è quanto ci possa essere di più lontano alla 296 GTB, a partire dalla carrozzeria squadrata e dalle dimensioni generose, ma il modello tedesco non rinuncia certo alla potenza, affidandosi al V8 biturbo firmato AMG.

A dispetto della stazza imponente, il V8 biturbo da 4,0 litri da 585 CV e 850 Nm montato sulla Mercedes-AMG G-63, affiancato alla tecnologia mild hybrid a 48 volt, permette di scattare da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi. Rimangono la trazione integrale e le caratteristiche da fuoristrada della Classe G, nonostante questa versione sia stata sviluppata da AMG con una cura evidente alle prestazioni.

La scelta della G 63 affianca così alla Ferrari un’auto dalla personalità diametralmente opposta. Tonali passa dalla berlinetta a due posti di Maranello a un modello alto, spazioso e nato come fuoristrada, pur restando su potenze che superano abbondantemente i 500 CV.

Italia-Belgio: inizia il cammino in Nations League

Per Tonali ora conta il Belgio, avversario dell’Italia questa sera all’Olimpico di Roma. Gli Azzurri cominciano da qui la Nations League 2026-2027 e Roberto Mancini potrà contare pure sul centrocampista, tornato ad allenarsi dopo i problemi fisici dei giorni scorsi. Il suo impiego dal primo minuto rimane però una delle decisioni che il ct dovrà prendere prima della partita.

Il fischio d’inizio di Italia-Belgio è fissato per le 20.45 con diretta in chiaro su Rai 1, con RaiPlay a disposizione per la diretta in streaming. Tonali ritrova comunque la Nazionale da giocatore del Tottenham, club che lo ha acquistato a luglio dopo tre stagioni trascorse in Inghilterra con la maglia del Newcastle.