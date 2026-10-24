Ufficio Stampa Mercedes-Benz/Getty Images Anche l'auto di Scott McTominay fa della prestanza fisica la sua dote migliore

La doppietta in Champions League e una sfida contro la Roma da affrontare con il morale ritrovato. Scott McTominay si è ripreso la scena martedì 20 ottobre, firmando una doppietta nella rocambolesca vittoria per 4-3 del Napoli contro il Bodø/Glimt. Fin dal arrivo nell’estate 2024, l’ex Manchester United ha trovato nella squadra partenopea la terra promessa, sfoderando un raro fiuto del gol. E anche una volta lasciato il campo, fa della prestanza fisica la sua dote migliore, come conferma l’auto guidata: una Mercedes-AMG G 63, il fuoristrada tedesco che ha conquistato numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo.

La Mercedes-AMG G 63 di Scott McTominay

Pochi mesi dopo l’approdo in Serie A, McTominay si è voluto concedere un regalo niente male: la Classe G, acquistata da Valerio Musi, consulente automobilistico rimasto fianco a fianco del calciatore nella scelta della vettura. Le fotografie e il video della consegna pubblicati sui social sanciscono l’ingresso di Scott in un club ampio: quello dei proprietari del popolare fuoristrada. La Mercedes-AMG G 63 conserva infatti le forme squadrate che hanno reso riconoscibile la Classe G, nata alla fine degli anni Settanta e diventata, col passare del tempo, anche uno status symbol. Ma un particolare distingue l’esemplare dello scozzese: il suo nome e cognome compaiono sulla plancia, così da non lasciare dubbi sulla persona seduta al volante.

La consegna ha avuto anche un piccolo risvolto calcistico. Per ringraziare Valerio Musi dell’assistenza ricevuta, McTominay gli ha regalato una maglia da trasferta del Napoli, autografata e accompagnata da una dedica personale, come ha raccontato pure la stampa britannica, che nel novembre 2024 ha dedicato spazio all’acquisto del centrocampista. All’epoca McTominay era arrivato in Italia da pochi mesi, ma aveva già conquistato l’affetto dei suoi nuovi tifosi. La scelta di un’auto tanto vistosa non sorprende, considerando il successo della Classe G tra i calciatori, eppure il dettaglio della plancia personalizzata denota personalità.

Il prezzo

A differenza della carrozzeria, rimasta quasi immutata nelle linee, la meccanica ha subito una profonda trasformazione. La Mercedes-AMG G 63 della generazione aggiornata nel 2024 monta un V8 biturbo da 4,0 litri, capace di sviluppare 585 CV e 850 Nm di coppia, accompagnato da un sistema mild hybrid a 48 volt. La trasmissione è affidata a un cambio automatico a nove rapporti, abbinato alla trazione integrale.

Nonostante una massa superiore alle 2,6 tonnellate e un’altezza di quasi due metri, il fuoristrada scatta da 0 a 100 km/h in 4,4 secondi e raggiunge i 220 km/h, meglio di parecchie sportive.

E il prezzo? In Italia, al debutto dell’aggiornamento del 2024, la G 63 partiva da oltre 200.000 euro e la cifra era destinata a salire, tra accessori e personalizzazioni. Non è noto, invece, quanto McTominay abbia effettivamente speso per il suo esemplare.

Napoli-Roma: è di nuovo campionato

Intanto, il centrocampista è tornato a far parlare di sé soprattutto per quello che combina con il pallone. La doppietta contro il Bodø/Glimt ha permesso al Napoli di conquistare una vittoria preziosa in Champions League, a coronamento di una partita ricca di capovolgimenti.

Sabato 24 ottobre, alle 18, gli azzurri ospitano la Roma allo stadio Diego Armando Maradona. McTominay proverà a ripetere la prestazione europea, prima di tornare alla vita di tutti i giorni, dove, almeno in fatto di motori, ha già qualcosa che di potenza ne ha da vendere.