Un garage che toglie il fiato: entrambe potenti e vistose, le auto di Shiva sono fatte per stupire. La collezione del rapper, ospite di Francesca Fagnani a Belve

Ufficio Stampa Lamborghini/Getty Images

Musica e motori: un binomio indissolubile che non può mai mancare in un rapper. Tra gli ospiti di Belve nella puntata di martedì 21 aprile, Shiva ha un conclamato debole per le auto di grande cilindrata, possibilmente vistose, come quelle che compongono il suo parco macchine, le due facce della potenza.

La sinfonia italiano del V10

Il fiore all’occhiello del cantante monta il motore in posizione centrale e dichiara radici italiane. Spinta da un motore 5.2 V10 aspirato, la Lamborghini Huracán Spyder rappresenta un “animale in via d’estinzione”, parte di una gamma articolata su più piani. Sul mercato dell’usato italiano, la Huracán Spyder oscilla oggi indicativamente tra i 230.000 e i 320.000 euro per gli esemplari più diffusi, con punte superiori per le EVO più recenti e meno chilometrate. Se la versione LP 610-4 si differenzia per la trazione integrale, la EVO eleva il livello tecnologico, sprigionando 640 CV e un’elettronica capace di coprire lo scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi.

Meno chirurgica, la variante RWD a trazione posteriore solletica le fantasie dei puristi, un altro modo di approcciarsi alla guida. Il pregio migliore rimane il sound meccanico che invade l’abitacolo in appena 17 secondi, il tempo richiesto dalla capote in tela per abbassarsi, così da godere di un allungo feroce, che solo un aspirato di questa cubatura sa regalare.

La “bestia” americana firmata Santana

Dall’altra parte del ring troviamo la Dodge Charger SRT, la massima espressione della muscle car trasformata in berlina, una risposta forte e combattiva ai raffinati modelli europei. Sul dritto la Charger SRT, tira fuori la mentalità da drag race e, nonostante le quattro ruote offrano una parvenza di civiltà, il proprio potenziale lo riserva alla pista, dove il carisma naturale incute sudditanza a chiunque le capiti a tiro.

La vettura di Shiva, tuttavia, non è un esemplare comune, bensì un progetto di personalizzazione estrema a firma RS Auto, che ne esaspera l’estetica “dark”. Caratterizzata da una finitura nero lucido supergloss, la Charger sfoggia un bodykit SRT completo, arricchito da una lama anteriore, minigonne allargate e una pitbar a sgancio rapido, accessorio puramente scenico e non idoneo all’uso stradale.

Amplificano l’impatto visivo cerchi forgiati dal pieno da 20” e un complesso sistema di illuminazione, dotato di barre LED dimmerabili e proiettori personalizzati con il logo “Santana” e la scritta “SMG”. All’interno, l’abitacolo è un tripudio di LED ambient e cielo stellato, dominato da un volante in carbonio con luci di cambiata e pelle traforata. Ogni dettaglio parla del brand del rapper, dai battitacchi “Eagles Business” fino al logo sul bocchettone del serbatoio, rendendo questo “frigorifero con il lanciafiamme” un pezzo unico al mondo.

Belve: sotto il cofano del rapper

Non pago di aver dominato le classifiche e le strade al volante delle sue auto, Shiva si appresta a cambiare registro e vivere un’esperienza più intima, e sotto certi versi rischiosa, come ospite di Belve. Nel programma cult di Rai Due, il rapper si confronta con lo stile irriverente e diretto di Francesca Fagnani.

Oltre a lui la puntata di martedì 21 aprile comprende Elettra Lamborghini e l’icona Brigitte Nielsen, la quale ha già scosso il pubblico nelle anticipazioni parlando del turbolento matrimonio con Sylvester Stallone. Messo alle strette dalle domande provocatorie e graffianti della giornalista, Shiva tirerà fuori la sua personalità più autentica, oltre l’immagine pubblica e i successi milionari.