Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Audi L’Audi RS 6 Avant di Sofia Goggia

La sciatrice bergamasca si è appesa al collo la terza medaglia olimpica della sua gloriosa carriera. Nella discesa che ha determinato la brutta caduta di Lindsey Vonn, il trionfo è andato alla statunitense Breezy Johnson, davanti alla tedesca Emma Aicher. Sofia Goggia ha concluso al terzo posto la discesa libera femminile di Milano Cortina 2026. La trentatreenne ha siglato un nuovo record. Nessuna sciatrice prima di lei era mai salita sul podio a cinque cerchi in tre edizioni consecutive dei Giochi nella stessa specialità. La campionessa azzurra di discesa libera può vantare anche un ottimo gusto in materia di automobili.

Con la rinnovata partnership tra Audi, Fisi e Cortina, Sofia Goggia ha preso in consegna la sua nuova RS6 Avant, una familiare accattivante spinta da una poderoso motore 4 litri V8 da 600 CV. Sofia Goggia merita il meglio, appartenendo a quelle eccellenze italiane che portano in avanti i valori dello sport. Un’atleta fenomenale sugli sci e amatissima per il suo carattere genuino. Durante la sua carriera ha affrontato ogni sfida con una ferocia agonistica unica, riuscendo a superare gravi infortuni e problemi. Dopo la caduta di Zauchensee, in pochi avrebbero immaginato una impresa a Cortina, tuttavia la bergamasca ha conquistato per la 17ª volta il primo posto nella Coppa del mondo, superando Deborah Compagnoni per numero di successi.

Il modello tedesco della campionessa

L’Audi RS 6 Avant nasconde delle performance da prima della classe. L’auto teutonica raggiunge una coppia massima di 800 Nm ed è in grado di coprire lo 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e di superare 300 km/h di velocità massima, se lo si desidera. La RS 6 di serie è autolimitata a 250km/h, ma su richiesta con il pacchetto opzionale Dynamic Race può arrivare sino a 305 km/h senza sforzi. Chi è abituata a toccare velocità di punta molto elevate in pista non teme di certo il DNA di un’Audi pepatissima nel colore Verde Goodwood Perla. Il modello della gamma della Casa dei quattro anelli è nato per coloro che non vogliono rinunciare alla velocità e al comfort, potendo ospitare comodamente 5 adulti. Sofia Goggia, visibilmente soddisfatta della sua nuova Audi, ha annunciato:

“Sono molto contenta di questa consegna, l’auto è bella e ha un colore che mi piace particolarmente. Io guido solo su strada, un contesto ben diverso da quello delle mie gare. Negli anni ho guidato diverse Audi e ho macinato un’infinità di chilometri. Ma questa è la prima RS 6 e sono stra-emozionata: è lunga, stabile, bella piantata come i miei sci da discesa. È la mia prima RS, nonché una delle mie vetture preferite perché vedo tante analogie con la discesa libera su sci. Lunga, stabile e ben piazzata, restituisce sensazioni di grande potenza e ottima stabilità, qualità che anche io devo esprimere quando sono in corsa”.

Un carattere pepato in comune

Con il suo fisico atletico Sofia riesce esprimersi ad altissimo livello sugli sci. Ha confessato di essere affascinata dalle sfide agonistiche al volante ma non si sente portata per competizioni in pista nel Motorsport. Di sicuro l’atleta sa come impostare una traiettoria perfetta per guadagnare velocità e anche in questo aspetto ci sono delle similitudini con le gare automobilistiche. Il reparto RS ha modificato il telaio, le sospensioni e l’impianto frenante della vettura, offrendo maggiore stabilità e robustezza. Non manca il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti, associato alla trazione integrale. I cerchi in lega possono raggiungere i 22 pollici di diametro. Il prezzo di listino parte da 136.750 euro. Quello tra la Casa tedesca appartenente al Gruppo Volkswagen e il mondo degli sport invernali è un legame importante e duraturo, essendo nato nel 2001.