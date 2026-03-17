Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images Il bestione di Shaquille O'Neal

Shaquille O’Neal è alto 216 cm e il suo peso forma durante la gloriosa carriera oscillava solitamente tra 147 kg e oltre 150 kg. Calzava un numero di scarpe 58 e sul parquet dei palazzetti dell’NBA era noto per la sua stazza imponente, risultando troppo grosso per sedersi nell’abitacolo di una tradizionale supercar. Ha giocato per diciannove anni, conquistando tre titoli consecutivi con i Los Angeles Lakers, sempre da MVP delle finali, e uno storico anello con i Miami Heat, il primo della franchigia della Florida.

Shaquille O’Neal può non badare a spese nell’acquisto di un’auto confortevole. Il cestista, dopo il suo ritiro, ha messo anche qualche chilo in più, ma gode di un conto in banca da capogiro. Per divertirsi al volante e non passare inosservato ha personalizzato il suo monster truck Apocalypse. Si tratta di un bestione proporzionato alle dimensioni del campione, basato su un Ram 1500 con un motore Hellcat V8 sovralimentato da 6,2 litri portato a 850 CV, trazione integrale permanente e cinque modalità di guida (Sport, Drag Race, Baja, Rock e Mud). A bordo del truck si possono settare, in base alle esigenze, tante impostazioni comprese le sospensioni e gli ammortizzatori.

Un mezzo adatto alla sua personalità

Di base il truck americano vanta pneumatici da 40 pollici che avvolgono cerchi SFJ da 22″. Misura 2,11 metri di altezza, quasi 2,5 metri di larghezza e 6,09 metri di lunghezza. Ha differenziali bloccabili, un assale posteriore Dana 60, sospensioni anteriori indipendenti e una capacità di traino di 6.800 kg. Shaquille O’Neal era stato paparazzato al salone dell’auto di Atlanta a bordo del mezzo pronto alla guerra. Nel suo garage figurano svariati fuoristrada personalizzati, tra cui Mercedes, Chevy Silverado, Tesla Cybertruck e Cadillac Escalade IQ.

Il suo monster truck copre lo 0 a 100 km/h in 4,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 190 km/h. In base ai rumor che girano in rete il veicolo è costato 3,5 milioni di dollari. Shaquille O’Neal, con un patrimonio netto stimato di 500 milioni di dollari al 2025, potrebbe consentirsi qualsiasi mezzo personalizzato. Ci hanno pensato i tecnici di Traffic Jams Motorsports a seguire alla lettera le richieste del cestista. All’età di 13 anni O’Neal era già alto 1,98 m e ha sempre avuto grossi problemi a sentirsi a suo agio nell’abitacolo di una automobile tradizionale.

Le modifiche volute da Shaq

Per il suo monster truck Apocalypse il gigante ha scelto pannelli blindati, rifiniti in Kevlar, rendendo impossibile per chiunque intuire cosa trasporti a bordo. Con un peso supplementare i ragazzi dell’officina Traffic Jam Motorsport hanno messo mano anche al motore V8 per assicurarsi che raggiungesse l’opportuna robustezza per l’icona dell’NBA. Il veicolo monta enormi cerchi aftermarket con pneumatici pronti ai campi di battaglia. Inoltre, l’auto 4×4 vanta una griglia retroilluminata, luci sottoscocca, una targa con il suo nome. Un’altra è affissa sulla portiera del guidatore e del passeggero anteriore, mentre un’ultima è stata posizionata nella console centrale. L’abitacolo risulta lussuoso con sedili in pelle rossa e un cielo stellato.

Dopo i problemi di tossicodipendenza del padre, i diritti genitoriali passarono al patrigno giamaicano di O’Neal, Phillip Arthur Harrison, un sergente dell’esercito di carriera. Forse l’influenza del patrigno ha inciso sull’investimento della stella di Orlando Magic, L.A. Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e Boston Celtics.