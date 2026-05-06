Che auto guida Stash, i gioielli personalizzati del frontman dei The Kolors

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Ferrari/Getty Images Le auto personalizzate di Stash dei The Kolors sono un manifesto di personalità

Con la sua band, i The Kolors, è uno degli ospiti più attesi a Tim Battiti Live Spring, nella puntata di mercoledì 6 maggio, in onda su Canale 5. La stessa energia ed esuberanza che hanno sostenuto Stash fin dagli inizi della carriera la ritroviamo sulle sue auto, dei gioielli personalizzati opposti come filosofia, affidati alle sapienti mani di Tittarelli Luxury Custom, perché lo stile non conosce confini di segmento o di prezzo.

Il garage del frontman dei The Kolors

Da una parte brilla la Ferrari Purosangue, la prima “ruote alte” di Maranello rivelatasi un successo commerciale clamoroso. Dall’altra, fa bella mostra di sé la più amata dagli italiani, quella Fiat Panda che sembra sempre guadagnare fascino con il passare del tempo, un pezzo unico battezzato “Pandarella” per l’occasione.

Partendo dalla Ferrari, Stash ha chiesto una configurazione capace di esaltare le linee scultoree firmate da Flavio Manzoni senza scadere nell’eccesso. Ribattezzata “Naturalissima”, la Purosangue del cantante sfoggia una raffinata tinta Titanio Naturale, arricchita da una livrea speciale in Nero Lucido che ne snellisce i volumi. I cerchi bicolore, anch’essi in Titanio Naturale, completano un pacchetto estetico di rara classe.

Sotto il cofano batte il leggendario V12 aspirato da 6.5 litri, capace di erogare 725 CV, un “atto di ribellione” all’invasione su vasta scala dell’ibridazione a tutti i costi, pronta a offrire un’esperienza sensoriale di un’epoca passata: 0-100 km/h in 3,3 secondi e una velocità massima superiore ai 310 km/h. Grazie alle sospensioni attive a 48 volt e a una distribuzione dei pesi quasi perfettamente bilanciata (49:51), l’auto di Stash promette emozioni da pista, pur offrendo il comfort delle tipiche porte posteriori controvento.

Ok, la Ferrari rappresenta il vertice dell’ingegneria, ma come se la cava l’altra creazione di Tittarelli? Una storica Fiat Panda rivisitata in chiave “adventure” tocca le corde del cuore: la livrea Desert Storm avvolge l’intera carrozzeria, inclusi i cerchi, in richiamo alle atmosfere dei grandi raid.

In una clip diffusa sui social, l’atelier romano spiega come ha trasformato la Panda: i dettagli gialli dei fendinebbia creano un contrasto con la tinta sabbia, mentre la griglia sui fari e la presa d’aria supplementare richiamano il mondo dei rally. Il look da “esploratrice” è completato da un portapacchi rinforzato sul tetto, per non porsi limiti nemmeno su un’utilitaria.

Pneumatici tacchettati quattro stagioni con paraschizzi dedicati permettono di affrontare ogni terreno e la dicitura “Pandarella”, presente anche sulla parte inferiore della portiera, sigilla l’inconfondibile stile “pop-custom”.

Tim Battiti Live Spring: carica di energia

Dopo aver fatto rombare i motori, Stash si accinge a far cantare i fan sul palco di Tim Battiti Live Spring. L’esperimento primaverile del festival, condotto da Michelle Hunziker e Alvin, si sposta dalle spiagge pugliesi alla suggestiva cornice medievale di Ferrara.

Nella splendida Piazza Trento e Trieste, i The Kolors saranno tra i grandi protagonisti della serata insieme a nomi del calibro di Emma, Fedez e Geolier. Il gruppo porterà la carica dei loro ultimi successi in una puntata che promette di bissare il successo d’ascolti dell’esordio (oltre 2,2 milioni di spettatori). Dalla cura millimetrica per i dettagli delle proprie auto, alla potenza travolgente della musica live, Stash conferma di saper sempre come lasciare il segno.