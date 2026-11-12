Getty Images Stefano Accorsi: il richiamo delle supercar italiane

In questi tempi Stefano Accorsi sembra avere una certa familiarità con il rumore. Quello delle cose nuove, il film di Paolo Genovese da giovedì 12 novembre al cinema, ma anche quello dei motori Lamborghini. Per realizzare The Italian Excellence Code, una miniserie di tre episodi dedicata al Made in Italy, la Casa di Sant’Agata Bolognese ha infatti pensato di affidarsi proprio all’attore. Oltre alle automobili, Accorsi esplora anche lo sport e lo spettacolo, alla ricerca del filo conduttore tra mondi apparentemente lontani.

Alla scoperta dell’eccellenza italiana

Presentata il 20 ottobre 2026, la miniserie Lamborghini affida ad Accorsi un viaggio alla ricerca di tre qualità che, secondo il marchio, caratterizzano l’identità italiana: gusto, ingegno e talento creativo.

Il primo episodio, Gusto, parte da una piazza italiana. L’attore osserva le persone e gli edifici, soffermandosi sui particolari che contribuiscono a rendere riconoscibile uno stile. Nel secondo, Ingegno, l’attenzione si sposta sulla scherma, scelta per mostrare quanto contino preparazione, precisione e capacità di prendere decisioni.

L’ultima tappa è dedicata all’opera lirica: Accorsi incontra il mondo della musica e dell’interpretazione, cercando di capire come un artista possa dare una propria personalità a qualcosa che altri hanno già eseguito. I tre filmati sono disponibili sul canale YouTube ufficiale di Lamborghini.

Urus, Temerario e Revuelto: tre modi di intendere Lamborghini

La collaborazione con Accorsi offre anche l’occasione per guardare alla gamma attuale di Lamborghini, ormai completamente ibrida, con tre modelli manifesto di un’evoluzione: Urus SE, Temerario e Revuelto. La Urus SE è la proposta più versatile, un SUV che abbina cinque posti a prestazioni da sportiva. Fino al 2024, la Urus era disponibile solo con motori a benzina, dopodiché le cose sono cambiate con il lancio della SE, che aggiunge un’unità elettrica al tradizionale V8 biturbo, così da incrementare la potenza a 800 CV.

Sulla Temerario il V10 della Huracán è ormai un ricordo. Al suo posto, Lamborghini ha scelto un otto cilindri biturbo da 4 litri, al quale ha affiancato tre motori elettrici. Grazie ai 920 CV complessivi la supercar scatta da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi e tocca una velocità massima dichiarata di 343 km/h.

Non è, però, il caso di disperarsi: il V12 muove la Revuelto, erede dell’Aventador. Il dodici cilindri aspirato è sopravvissuto al cambio generazionale, ma adesso condivide il lavoro con tre unità elettriche: i 1.015 CV complessivi valgono uno 0-100 in 2,5 secondi. Una scelta che dimostra come a Sant’Agata Bolognese non abbiano intenzione di rinunciare al loro motore più rappresentativo.

Il rumore delle cose nuove: sbarco al cinema

Al cinema Stefano Accorsi torna da oggi, giovedì 12 novembre. Diretto da Paolo Genovese, interpreta uno dei ruoli principali ne Il rumore delle cose nuove, film che riprende la storia già raccontata nel suo romanzo del 2023.

Accorsi veste i panni di Andrea, un fotografo che vorrebbe diventare padre, desiderio non condiviso dalla moglie Andreina, interpretata da Vittoria Puccini: i due vivono a Milano, dove si svolgono anche le vicende delle altre due coppie milanesi, le cui strade finiranno per incrociarsi. Accanto ad Accorsi e Vittoria Puccini troviamo Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Edoardo Pesce, Lino Musella e Claudio Santamaria.