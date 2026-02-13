Ufficio Stampa Lexus/Getty Images Le auto di Stefano De Martino passano dai SUV ibridi a modelli storici: cosa guida il conduttore di Affari tuoi

Dalle coreografie di Amici al trono di Rai 1 con Affari tuoi, Stefano De Martino è maturato sotto ogni punto di vista: le auto la dicono lunga e non mentono. La sua carriera ha seguito una traiettoria di costante crescita professionale, con il passaggio repentino (e inaspettato) dal ballo alla conduzione, mentre in garage si consumava il passaggio dall’esuberanza giovanile a modelli raffinati nel gusto, di ieri e di oggi.

L’eleganza ibrida Lexus

Era il 2022 quando Stefano De Martino compiva il suo ingresso nell’universo Lexus. Un’investitura, quella di ambassador, apparsa fin da subito naturale. Il brand premium del gruppo Toyota aveva in mente qualcuno in grado di trasmettere un linguaggio fresco e odierno, efficace davanti a un pubblico ampio e variegato. Con buona pace dei puristi, il costruttore nipponico ha fatto incursione nell’ambiente dello spettacolo e, invece di soffermarsi su professionisti dalla lunga esperienza, ha trovato la persona giusta in un “guaglione” napoletano.

Del resto, è risaputo quanto il 36enne si trovi a suo agio tra il design affilato e i dettagli artigianali, in questo caso degli Sport Utility giapponesi. A una Casa storica, che ha progettato alcune tra le auto più affidabili in circolazione, non poteva che giovare un tocco di rinnovamento, attraverso un artista abile a conquistare i telespettatori un passo (e una marcia) alla volta.

Nel quotidiano, il conduttore è stato spesso visto al volante dei SUV ibridi della gamma, come la Lexus NX o la più compatta UX. Vetture rappresentanti il connubio tra l’attenzione alla sostenibilità ambientale (grazie alla tecnologia full hybrid) e un’estetica accattivante, ai limiti del futuristico, che ben si amalgama con l’immagine moderna e dinamica di De Martino.

Fiat 600 Jolly Ghia: quanto vale la “Spiaggina”

In Stefano convive un duplice interesse. A giudicare dagli scatti sui social, nutre infatti anche un debole per le icone intramontabili, dall’inconfondibile profumo di “Dolce Vita”. Il pezzo forte? Una Fiat 600 Jolly Ghia, color azzurro mare, una “spiaggina” degli anni ’50, pezzo raro sul versante collezionistico.

Nata dal genio di Gianni Agnelli — che la voleva comoda da scaricare dallo yacht per scorrazzare in porto — oggi appassionati di mezzo mondo farebbero carte false pur di averla, priva di portiere, con sedili in vimini intrecciato e un tettuccio in tela sfrangiata che grida vacanze in Costa Smeralda. C’è poco di cui stupirsi dunque se, per un esemplare perfetto come quello nel garage del presentatore di “Mamma Rai”, il valore sfonda tranquillamente i 100.000 euro.

La vettura “off-road” del conduttore di Affari tuoi

Impegni di lavoro permettendo, Stefano De Martino non esita a concedersi delle entusiasmanti gite fuori porta, meglio ancora se a bordo di un’auto attrezzata a dovere: il Land Rover Defender 110, è una scelta tutta sostanza. La versione a passo lungo dell'”animale da fuoristrada” offre spazio in abbondanza e un assetto meccanico di prim’ordine per dare sfogo ai propri istinti. Lontano dall’asfalto perfetto, un po’ di sana libertà può essere il toccasana necessario per ricaricare le batterie e tornare negli studi TV più carichi che mai, sfoggiando quel sorriso contagioso diventato ormai un marchio di fabbrica.